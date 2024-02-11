Osmaniye'de polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Osmaniye'de polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

Osmaniye\'de polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada ayrı ayrı poşetlerde satışa hazır şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Halid E. tutuklanırken, A.K. isimli yabancı uyruklu 3 şahıs sınır dışı edildi.

11.02.2024 20:24
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Osmaniye'de polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

OSMANİYE - Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde ayrı ayrı poşetlerde satışa hazır şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada ön koltuğun altında 646 uyuşturucu hap, 28.09 gr metamfetamin maddesi, 0.99 gr bonzai maddesi, 0.47 gr kubar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına Halid E.tutuklanırken, A.K.isimli yabancı uyruklu 3 şahıs sınır dışı edildi.

Kaynak: İHA

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