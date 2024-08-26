Osmaniye\'de Seyyar Satıcı, Kendi Yetiştirdiği Çiçekleri Satıyor

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Osmaniye'de 11 yaşından beri seyyar satıcılık yapan 57 yaşındaki Yakup Özdemir, çocukluğundan beri bahçesine hobi olarak ekimini yaptığı çiçekleri seyyar tablasına koyarak mahallelerde satıyor.

Osmaniye kent merkezi Eyüp Sultan Mahallesinde oturan Yakup Özdemir, çocukluğunda arkadaşının kendisine hediye ettiği çiçeği evinin bahçesine ekerek başladığı hobisini yıllardır devam ettirdi. Seraya çevirdiği evinin bahçesinde 100 çeşit çiçek bulunan Özdemir, arkadaşının tavsiyesi üzerine bahçesinde yetiştirdiği çiçekleri saksılara dikip, seyyar tablasında mahallere giderek tanesi 25 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla vatandaşla buluşturuyor. Daha önceleri seyyar tablasında meyve ve sebze sattığını fakat bazen ürün bulamadığından, bazen de aldığı ürünlerin kötü çıkmasında dolayı insanlara mahcup olduğu için kendi bahçesinde yetiştirdiği çiçekleri satmaya başladı.

Geçmişte bahçesinde yetiştirdiği çiçekleri hediye ettiğini, bir arkadaşının tavsiyesiyle bu hobiyi ticarete dönüştürdüğünü söyleyen Yakup Özdemir, "1979 yılında babamın rahatsızlığında dolayı tablacılığa başladım. Şehitliğin orada soğan, patates, meyve satıyordum. Soğan, patates işinde baktım bazen ürün bulup bazen bulamıyordum. Bazen depolu ürünler olduğunda halka satmak istemiyordum. Daha önce arkadaşların bana verdiği çiçekleri hobi olarak yetiştiriyordum. Kendi ürettiğim çiçekleri hobi olarak başladığım çiçekleri seyyar tablamda satmaya başladım. Hem uygun veriyorum hem mahalle aralarında halkta memnun çok mutluyum. Kendi ürettiğim ürünü rahatlıkla halka sunuyorum, çünkü nasıl sulanacağım bakımını söyledikten sonra ömürlük oluyor benim sattığım ürünler. Üretmek çok güzel şeydir, herkese tavsiye ederim. Başkasına bağımlı olacağımıza, Hollanda'dan çiçek getireceğimize yerli malı, yurdun malı çiçek üretip bunları topluma arz etmekten gurur duyuyorum. Yüzlerce çiçeğim var, kaktüsler, kolonya çiçeği, Japon gülü, begonvillerim, yaprak güzelleri, karidesler, kurdele çiçeği, begonyalar çok çiçekleri var. Çiçek fiyatları 25 ile 100 lira arasında bendeki çiçekler 100 lirayı geçmez. Önceleri hobi olarak yapıyordum şimdi ticarete dönüştürdüm, iyi kötü bir ekmek param çıkıyor" dedi. - OSMANİYE