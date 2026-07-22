Osmaniye'de Soğan ve Patates Fiyatları Zirveye Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de Soğan ve Patates Fiyatları Zirveye Çıktı

22.07.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de soğan ve patatesin kilosu 50 lira. Yurttaşlar, fiyat artışlarından şikayetçi.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de pazarda patase ve soğanın kilosu 50 liradan satılıyor. Bir vatandaş, "Eskiden iki tane doğuruyorduk yemeğe, şimdi bir tane, yarım doğruyoruz" dedi.

Ekonomik dalgalanma, yüksek enflasyon nedeniyle özellikle temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları yurttaşları olumsuz etkiliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son günlerde artan patates ve soğan fiyatlarına yönelik tepkilerini dile getiren yurttaşlar, 1,5 ay önce 15 lira olan soğan ve patatesin kilosunun bugün 50 liradan satıldığına işaret ettiler.

Semt pazarına çıkan yurttaşlar almak istedikleri ürünleri ihtiyaçları kadar alamamaktan dert yaktı. Pazar esnafı soğan ve patates fiyatlarındaki artışa şaşırdıklarını dile getirerek, "Soğanın kilogramı bugün 50 lira, yakında 100 lira olur" dedi.

Bir süre önce soğanı 15 liraya aldığını söyleyen bir vatandaş "Soğan çok pahalı. Kilogramı 15 liraydı, şimdi 50 lira olmuş" ifadelerini kullandı.

Emekli yurttaş ise, "İşte alıyoruz birer. Eskiden iki tane doğuruyorduk yemeğe, şimdi bir tane, yarım doğruyoruz" diye konuştu.

"SOĞANSIZ YEMEK YENMEZ. ALAMAZSAK KURU EKMEK YİYECEĞİZ"

Bir başka vatandaş ise, "Soğanı 2 kilo almıyoruz da 1 kilo alıyoruz, yarım kilo alıyoruz" dedi.

Hayat pahalılığı nedeniyle temel gıdaya ulaşmada güçlük çektiğini aktaran bir yurttaş da ekonomik gücünün kalmadığını belirterek, soğan ve patates alamadıklarını söyledi.

Bir ev hanımı ise, "Soğan patates çok pahalı. Yemeğe doğrayacak bir şey yok, doğramazsak açız. Soğansız yemek yenmez. Alamazsak kuru ekmek yiyeceğiz" diye konuştu.

Semt pazarından eli boş döndüğünü söyleyen bir vatandaş da gıda fiyatlarının artmaması için önlem alınmasını istedi.

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Soğan ve Patates Fiyatları Zirveye Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:24:15. #7.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Soğan ve Patates Fiyatları Zirveye Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.