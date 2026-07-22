Osmaniye'de Soğan ve Patates Fiyatları Zirveye Çıktı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de pazarda patase ve soğanın kilosu 50 liradan satılıyor. Bir vatandaş, "Eskiden iki tane doğuruyorduk yemeğe, şimdi bir tane, yarım doğruyoruz" dedi.

Ekonomik dalgalanma, yüksek enflasyon nedeniyle özellikle temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları yurttaşları olumsuz etkiliyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde son günlerde artan patates ve soğan fiyatlarına yönelik tepkilerini dile getiren yurttaşlar, 1,5 ay önce 15 lira olan soğan ve patatesin kilosunun bugün 50 liradan satıldığına işaret ettiler.

Semt pazarına çıkan yurttaşlar almak istedikleri ürünleri ihtiyaçları kadar alamamaktan dert yaktı. Pazar esnafı soğan ve patates fiyatlarındaki artışa şaşırdıklarını dile getirerek, "Soğanın kilogramı bugün 50 lira, yakında 100 lira olur" dedi.

Bir süre önce soğanı 15 liraya aldığını söyleyen bir vatandaş "Soğan çok pahalı. Kilogramı 15 liraydı, şimdi 50 lira olmuş" ifadelerini kullandı.

Emekli yurttaş ise, "İşte alıyoruz birer. Eskiden iki tane doğuruyorduk yemeğe, şimdi bir tane, yarım doğruyoruz" diye konuştu.

"SOĞANSIZ YEMEK YENMEZ. ALAMAZSAK KURU EKMEK YİYECEĞİZ"

Bir başka vatandaş ise, "Soğanı 2 kilo almıyoruz da 1 kilo alıyoruz, yarım kilo alıyoruz" dedi.

Hayat pahalılığı nedeniyle temel gıdaya ulaşmada güçlük çektiğini aktaran bir yurttaş da ekonomik gücünün kalmadığını belirterek, soğan ve patates alamadıklarını söyledi.

Bir ev hanımı ise, "Soğan patates çok pahalı. Yemeğe doğrayacak bir şey yok, doğramazsak açız. Soğansız yemek yenmez. Alamazsak kuru ekmek yiyeceğiz" diye konuştu.

Semt pazarından eli boş döndüğünü söyleyen bir vatandaş da gıda fiyatlarının artmaması için önlem alınmasını istedi.