Osmaniye'deki Köyde Su Kesintisi Nedeniyle Sıkıntı

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HABER: BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde vatandaşlar, su kesintileri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek tepki gösterdi. Köye paslı tankerlerle su taşıyan yurttaşlar, getirdikleri suyu hem kendileri içiyor hem de besi hayvanlarına veriyor. Banyo yapmak isteyen yurttaşlar Kadirli ilçesine gidiyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde yaşayan yurttaşlar bir süredir su kesintileri ile mücadele ediyor. Su kesinleri sebebiyle yurttaşlar köyden Kadirli ilçesine giderek banyo yapabiliyor. Besi hayvanları ise ücreti karşılığında köye getirilen su tankerleri ile sulanıyor.

Paslanmış tankerden su içmek zorunda kaldıklarını belirten bir yurttaş, "Getirdiğimiz pis suyu ineğe veriyoruz. Bu tankerin içinden biz de içiyoruz. Getirdiğimi paslı, delikli tankerden su içiyoruz. Olacak iş mi yani" diye tepki gösterdi.

"Susuzluktan ölecek bu köy"

Hayvan besiciliği yapan Mehmet Çağlaroğlu, "Tankerle su taşıyoruz kanaldan. Ayrıca bayramı susuz geçirdik. Lütfen bize kulak asın. Lütfen bizi dinleyin. Susuzluktan ölecek bu köy" derken; Adile Akgöllü ise "Suyumuz hiç gelmiyor. Susuzluktan ölüyoruz. Kokuyoruz susuzluktan. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. 15 gün oldu bayramda hiç yapamadım koktuk. Kanımız ile duruyoruz daha. Kokuyoruz, kokuyoruz" diye konuştu.

Hürü Keskin tuvaletlerde dahi su olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Suyumuz yok, koktuk her yerde. Affedersin tuvaletlerde su bulamıyoruz. Banyomuzu yapamıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkayamıyoruz kalktığımızda. Banyolarda su yok. Enerjiler tıkır tıkır yatıyor orada. Bayramda susuzluktan öldük. Kadirli'ye gittik aldık geldik, çocuklar aldı geldi. Susuzluktan ölüyoruz biz vallahi billahi ölüyoruz" şeklinde konuştu.

Kenan Gürsoy, Biz suyu bulamıyoruz. Su akşamda gelmiyor gündüzde yok. Tankerle getiriyoruz. Tankeri olmayanlar var onlarda fıçı ile olsun parasıyla gidip parasıyla su alıyoruz" dedi.

Nihal Gürsoy ise "Kurbanımızı kestik elimizi yüzümüzü yıkayacak herhangi bir su bulamadık. Söylemesi ayıptır koktuk. Tankeri olanlar tankerle getirdi. Bizim tankerimiz yoktu gittik aşağıdan suyu parasıyla almak zorunda kaldık. Bizde suyumuzun gelmesini ve bizde temizliğimizi, tarlaya gidince ben elimi yüzümü yıkamak istiyorum. Tarladan gelince çamurlu sırtımı yıkamak istiyorum. Makinemin çalışmasını istiyorum. Neden ben Kadirli'ye götürüyorum çamaşırımı yıkıyorum. Ben vatandaş değil miyim" diye tepki gösterdi.

Emine Akgöllü de seçim dönemlerinde verilen vaatlerin tutulmadığını belirterek şunları söyledi:

"Oy zamanı geliyorlar güzel vaatler veriyorlar, milletvekilleri hepsi, köy muhtarımız. Hepsi 'olacak' diyor onaylıyorlar, oyu aldıktan sonra bitiyor. Bitti oy yok. Biz ne yapak böyle? Tankerle getir su, mazota güç yetmiyor, bir şeye güç yetmiyor. Biz hangi işle uğraşacağız? Biz ne yapacağız böyle?"