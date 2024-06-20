Osmaniye'deki Köyde Su Kesintisi Nedeniyle Sıkıntı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'deki Köyde Su Kesintisi Nedeniyle Sıkıntı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde yaşayan vatandaşlar, su kesintileri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek tepki gösterdi. Köye paslı tankerlerle su taşıyan yurttaşlar, getirdikleri suyu hem kendileri içiyor hem de besi hayvanlarına veriyor. Banyo yapmak isteyen yurttaşlar Kadirli ilçesine gidiyor. Su kesintileri nedeniyle köydeki tuvaletlerde dahi su bulunmuyor. Vatandaşlar, suyun gelmemesi ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayamamaktan şikayetçi. Seçim dönemlerinde verilen vaatlerin tutulmadığını belirten köy sakinleri, yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını istiyor.

20.06.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde vatandaşlar, su kesintileri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek tepki gösterdi. Köye paslı tankerlerle su taşıyan yurttaşlar, getirdikleri suyu hem kendileri içiyor hem de besi hayvanlarına veriyor. Banyo yapmak isteyen yurttaşlar Kadirli ilçesine gidiyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde yaşayan yurttaşlar bir süredir su kesintileri ile mücadele ediyor. Su kesinleri sebebiyle yurttaşlar köyden Kadirli ilçesine giderek banyo yapabiliyor. Besi hayvanları ise ücreti karşılığında köye getirilen su tankerleri ile sulanıyor.

Paslanmış tankerden su içmek zorunda kaldıklarını belirten bir yurttaş, "Getirdiğimiz pis suyu ineğe veriyoruz. Bu tankerin içinden biz de içiyoruz. Getirdiğimi paslı, delikli tankerden su içiyoruz. Olacak iş mi yani" diye tepki gösterdi.

"Susuzluktan ölecek bu köy"

Hayvan besiciliği yapan Mehmet Çağlaroğlu, "Tankerle su taşıyoruz kanaldan. Ayrıca bayramı susuz geçirdik. Lütfen bize kulak asın. Lütfen bizi dinleyin. Susuzluktan ölecek bu köy" derken; Adile Akgöllü ise "Suyumuz hiç gelmiyor. Susuzluktan ölüyoruz. Kokuyoruz susuzluktan. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. 15 gün oldu bayramda hiç yapamadım koktuk. Kanımız ile duruyoruz daha. Kokuyoruz, kokuyoruz"  diye konuştu.

Hürü Keskin tuvaletlerde dahi su olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Suyumuz yok, koktuk her yerde. Affedersin tuvaletlerde su bulamıyoruz. Banyomuzu yapamıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkayamıyoruz kalktığımızda. Banyolarda su yok. Enerjiler tıkır tıkır yatıyor orada. Bayramda susuzluktan öldük. Kadirli'ye gittik aldık geldik, çocuklar aldı geldi. Susuzluktan ölüyoruz biz vallahi billahi  ölüyoruz" şeklinde konuştu.

Kenan Gürsoy, Biz suyu bulamıyoruz. Su akşamda gelmiyor gündüzde yok. Tankerle getiriyoruz. Tankeri olmayanlar var onlarda fıçı ile olsun parasıyla gidip parasıyla su alıyoruz" dedi.

Nihal Gürsoy ise "Kurbanımızı kestik elimizi yüzümüzü yıkayacak herhangi bir su bulamadık. Söylemesi ayıptır koktuk. Tankeri olanlar tankerle getirdi. Bizim tankerimiz yoktu gittik aşağıdan suyu parasıyla almak zorunda kaldık. Bizde suyumuzun gelmesini ve bizde temizliğimizi, tarlaya gidince ben elimi yüzümü yıkamak istiyorum. Tarladan gelince çamurlu sırtımı yıkamak istiyorum. Makinemin çalışmasını istiyorum. Neden ben Kadirli'ye götürüyorum çamaşırımı yıkıyorum. Ben vatandaş değil miyim" diye tepki gösterdi.

Emine Akgöllü de seçim dönemlerinde verilen vaatlerin tutulmadığını belirterek şunları söyledi:

"Oy zamanı geliyorlar güzel vaatler veriyorlar, milletvekilleri hepsi, köy muhtarımız. Hepsi 'olacak' diyor onaylıyorlar, oyu aldıktan sonra bitiyor. Bitti oy yok. Biz ne yapak böyle? Tankerle getir su, mazota güç yetmiyor, bir şeye güç yetmiyor. Biz hangi işle uğraşacağız? Biz ne yapacağız böyle?"

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Kadirli, Getir, İnsan Hakları, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'deki Köyde Su Kesintisi Nedeniyle Sıkıntı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam
10:16 Dizi setine silahlı saldırı Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı
10:02 Timur Cihantimur’un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
09:14 Özel’in “Bidon kafa zihniyeti“ dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim Özel'in "Bidon kafa zihniyeti" dediği Yılmaz Özdil küplere bindi: Sana bu iftirayı yedireceğim
17:49 İstanbul’a dönüş göçü başladı 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu İstanbul'a dönüş göçü başladı! 43 ilin bağlantı noktası ve otoyollarda araç kuyruğu oluştu
11:00 Konya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 çocuk yaralı Konya'da trafik kazası: 4 ölü, 2 çocuk yaralı
10:59 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:44 Karaköy’de Kadın, Aldattığı Sevgilisine Saldırıp Üstünü Paramparça Etti Karaköy'de Kadın, Aldattığı Sevgilisine Saldırıp Üstünü Paramparça Etti
09:55 Altına yatırım yapanlar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet fiyatları
09:45 Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü Gözü dönen baba, oğlunun kavga ettiği genci öldürdü
08:51 Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu Hızını alamayan otomobil yoldan çıkarak bahçeye uçtu
08:51 Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem Taksimetre parasını ödemeyen kadının söyledikleri pes dedirtti: Ben rezillik duygusunu hissetmem
08:11 Kredi kartı harcamaları patladı Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme Kredi kartı harcamaları patladı! Limit ve taksit sayısına yeni düzenleme
07:58 Şehitlerin kanları yerde kalmadı 1’i kırmızı 3’ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü Şehitlerin kanları yerde kalmadı! 1'i kırmızı 3'ü turuncu listedeki 5 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 11:41:26. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'deki Köyde Su Kesintisi Nedeniyle Sıkıntı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement