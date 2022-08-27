Otel lojmanından bilgisayar çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
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Otel lojmanından bilgisayar çalan hırsız tutuklandı

27.08.2022 03:39

Otel lojmanından bilgisayar çalan hırsız tutuklandı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde bir otelin personellerinin kaldığı lojmana girerek cüzdan, cep telefonu ve bilgisayar çalan hırsız polisten kaçamadı.

Otel lojmanından bilgisayar çalan hırsız tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde bir otelin personellerinin kaldığı lojmana girerek cüzdan, cep telefonu ve bilgisayar çalan hırsız polisten kaçamadı. Tutuklanan Y.E cezaevine sevk edildi.

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir otel ve otel lojmanından hırsızlık ihbarı alan polisler yaptıkları geniş çaplı araştırmada şüpheli Y.E ye ulaştı. Otel ve lojmandan bilgisayar, cep telefonları ve cüzdanlar çalan hırsızın cüzdanlarda bulunan kredi kartları ile alışveriş yaptığı belirlendi. Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan hırsız otelden çaldığı bilgisayarı sakladığı yerden çıkararak teslim etti, cep telefonlarını sattığını ve kredi kartından temazsız işlem yaparak sanki kendininmiş gibi yaparak gıda maddesi ve alkol aldığını iddia etti.

Emniyetteki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılan hırsız Y.E cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Marmaris, İçmeler, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otel lojmanından bilgisayar çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

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