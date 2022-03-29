Son dakika: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

29.03.2022 15:23

Son dakika haberi: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli araç çarpıştı.

Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli araç çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutalp Mahallesi Batı Çıkmazı Sokak ile Paşabey Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Batı Çıkmazı Sokak'ta seyir halinde olan Rıza T. yönetimindeki 34 EZD 092 plakalı elektrikli araç, Paşabey Sokak'tan çıkan Murat K. yönetimindeki 16 KGS 69 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu elektrikli aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Son dakika: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Otomobil ile elektrikli araç çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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