Özel Bireyler İçin Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
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Özel Bireyler İçin Doğum Günü Kutlaması

Özel Bireyler İçin Doğum Günü Kutlaması

Zonguldak'ta özel bireylerin doğum günleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kutlandı.

14.11.2024 09:26
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Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Devrek Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi (ADM) Müdürlüğü'nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İl Müdür Yardımcısı Evren Erkadam ve merkez personelinin katılımıyla, Kasım ayında doğan ve merkezden hizmet alan 5 özel bireyin doğum günleri kutlandı. Kutlama sırasında bireylere hediyeleri takdim edilirken, etkinlik boyunca sıcak ve samimi anlar yaşandı. Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, özel bireylerin sosyal yaşamda yer almalarına katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinliklere devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel Bireyler İçin Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

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