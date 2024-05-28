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Özel gençlerin geleneksel el sanatları ve resim sergisi ilgi gördü

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu "Geleneksel El Sanatları ve Resim Sergisi" bu yıl da Cumhuriyet Meydanın da kapılarını sanatseverlere açarken, ilgi gördü. Ev sahipliğini Okul Müdürü Mehmet Özkan'ın yaptığı serginini açılışına, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürü Bülent Akmeşe ve İzettin Zengin ile vatandaşlar katıldı.

Özel gençlerin sergisi eğitim camiasından ve halktan yoğun ilgi gördü. Sergide, özel eğitim öğrencileri tarafından büyük bir emekle hazırlanan el yapımı eserler ve resimler sergileniyor. Dokuma, örgü, takı sanatı ve ahşap boyama gibi geleneksel el sanatlarının yanı sıra, farklı tekniklerle yapılan çağdaş resimler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sergiyi gezen ziyaretçiler, özel eğitim öğrencilerinin çalışmalarını yakından inceleme fırsatı buldu. Birçok ziyaretçi, sergilenen eserlerin sanatsal ve kültürel değerine vurgu yaparak, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Katılanlara teşekkür eden Okul Müdürü Mehmet Özken, "Halkımızdan ilgi gören sergimizde makrome sanatından ahşap boyamadan takı sanatına kadar geniş bir yelpazede geniş bir ürün çeşidi var. Her yıl düzenlediğimiz sergimiz yılsonunda yapılmaktadır. Sergiden elde edilen gelirle, atölyelerimizde kullanılan malzemeleri tedarik ekmekteyiz. Özel eğitim öğrencilerini hayata katmak bizim için onur verici" dedi. Okul aile birliği başkanı Nurcan Keleş de, " Bu yıl 8.ncisini düzenlediğimiz el sanatları ve resim sergimize herkes hoş geldi. Çocuklarımızla beraber öğretmenlerimizin katkıları ile yapılan bu sergimizde elde edilen gelir yine atölyelerimizde malzeme almak için okulumuza katkı sağlıyor. Bu sene güzel bir katlım var. Gelen herkes e teşekkür ediyorum" diye konuştu. Öğretmen Cemal Tolga Karacaer ise, " Bu gün özel eğitim öğrencilerimizle güzel bir sergi gerçekleştirdik. Onların ürettiği ürünleri burada sergiliyoruz. Onlar, hem böyle üretime katkı sağlamış ve hem de kendilerini bir şekilde ifade etmiş oluyorlar. Onlar için de bir mutluluk kaynağı oluyor bu" dedi.