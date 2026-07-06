Özel Gereksinimli Ufuk Erdem, Akdağ Karakucak Güreşleri'nin gönüllerin şampiyonu oldu - Son Dakika
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Özel Gereksinimli Ufuk Erdem, Akdağ Karakucak Güreşleri'nin gönüllerin şampiyonu oldu

Özel Gereksinimli Ufuk Erdem, Akdağ Karakucak Güreşleri\'nin gönüllerin şampiyonu oldu
06.07.2026 12:18  Güncelleme: 12:20
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Erzurum'un Olur ilçesinde düzenlenen Akdağ Karakucak Güreşleri'nde özel gereksinimli Ufuk Erdem, pehlivanlarla sembolik müsabakaya çıktı ve galip ilan edilerek izleyenlerden büyük alkış aldı.

Erzurum'un Olur ilçesinde düzenlenen Akdağ Karakucak Güreşleri'nde duygusal anlar yaşandı. Güreşe olan sevgisiyle dikkat çeken özel gereksinimli Ufuk Erdem, pehlivanları görünce güreş meydanına çıkarak izleyenlerin gönlünü fethetti.

Akdağ Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin tanınmış cazgırlarından Fuat Özbay, Ufuk Erdem'in güreşe olan ilgisini fark ederek anlamlı bir jest yaptı. Özbay'ın davetiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi güreşçilerinden Recep Köse, Ufuk Erdem ile sembolik bir müsabakaya çıktı.

Tribünlerin alkışları eşliğinde gerçekleşen karşılaşmada Ufuk Erdem ile Recep Köse kıyasıya mücadele etti. Müsabakanın sonunda Ufuk Erdem'in kolu havaya kaldırılarak galip ilan edildi. Bu anlamlı anlar, güreşseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan güreşçi Recep Köse, "Ufuk Erdem kardeşimizle çok güzel ve anlamlı bir müsabaka gerçekleştirdik. Onun güreşe olan sevgisi bizleri de mutlu etti. Kendisini yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akdağ Karakucak Güreşleri'nde yaşanan bu anlamlı karşılaşma, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, özel gereksinimli Ufuk Erdem organizasyonun "gönüllerin şampiyonu" olarak hafızalarda yer etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel Gereksinimli Ufuk Erdem, Akdağ Karakucak Güreşleri'nin gönüllerin şampiyonu oldu - Son Dakika

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