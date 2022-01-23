Özel öğrenci Hilal'den örgü bebekler - Son Dakika

KO-MEK ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan öğrencilerden Hilal Yıldırım'ın el sanatları dersinde eliyle ördüğü örgü bebekler artık Komeksepetinde satılmaya başlandı.

Özel bireylerin eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük eden Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli 17-35 yaş aralığında olan bireylere ve ailelerine yönelik eğitim gelişim ve destek hizmetleri sunuluyor. Bu kapsamda özel bireylerin toplum içinde bağımsız yaşam becerileri kazanmalarına yardımcı olunarak, mesleki becerilerinin arttırılması amaçlanıyor.

El emeği ürünler üretenleri ve zanaatkarları desteklemeyi amaçlayan Komeksepetinde, ördüğü örgü bebekler ile yer alan Hilal Yıldırım, 4 yıldır Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde el sanatları eğitimi alıyor. KO-MEK ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan Hilal Yıldırım'ın, el sanatları dersinde eliyle ördüğü örgü bebekler artık www.komeksepeti.com adresinde satılmaya başlandı.

Merkezde öğretmenlerinin yönlendirmesi ile yeni bir kazanç kapısı aralayan Hilal, örgü bebek örmeği çok sevdiğini, ayrıca kazak, süveter ve atkı da ördüğünü dile getirdi. - KOCAELİ