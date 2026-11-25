Pakistan, Çin'in Shenzhou-24 uzay aracı ile ilk kez uzaya astronot gönderdi. Pakistanlı astronot, Çin'in insanlı uzay programı kapsamında yörüngeye gönderilen ilk yabancı astronot olarak kayıtlara geçti.

Pakistan uzaya ilk kez astronot gönderdi. Pakistanlı astronot Muhammad Zeeshan Ali ve 2 Çinli astronot Shenzhou-24 uzay aracı ile yerel saatle 08.18'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-2F taşıyıcı roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Mürettebatta uzay aracının komutanlığını Tang Hongbo, uçuş mühendisliğini Wu Yi üstlenirken, Pakistanlı Muhammad Zeeshan Ali ise yük uzmanı olarak görev aldı. Shenzhou-24 uzay aracının yaklaşık 3,5 saatlik yolculuğun ardından Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'na kenetlendiği bildirildi. Eski bir savaş uçağı pilotu olan 40 yaşındaki Ali, Çin'in insanlı uzay programı kapsamında yörüngeye gönderilen ve Tiangong Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden ilk yabancı astronot oldu.

Shenzhou-23 uzay aracıyla Dünya'ya dönecek

Şubat 2025'te Çin ve Pakistan arasında imzalanan bir anlaşma kapsamında gerçekleştirilen görevin, ülkelerin uzay alanındaki iş birliğini geliştirmesi hedefleniyor. İstasyonda yaklaşık 1 hafta kalması beklenen Pakistanlı astronotun, Çinli mürettebatla birlikte bilimsel deneylere katılması ve özellikle fotosentetik mikroorganizmalar üzerine bir yörünge deneyi gerçekleştirmesi bekleniyor. Ali'nin kısa süreli görevinin ardından, dönüş uçuşunun komutanlığını üstlenecek Shenzhou-23 görevi astronotu Zhang Zhiyuan ve Lai Ka-ying ile birlikte Dünya'ya dönmesi planlanıyor.