Palandöken Belediyesi karla mücadelede sahada

27.02.2026 16:05  Güncelleme: 16:06
Palandöken'de bir metreyi bulan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, 200 personel ve 78 araçla yoğun bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Başkan Sunar, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Palandöken'de etkisini artırarak ilçe merkezinde bir metreyi bulan kar yağışına karşı, Palandöken Belediyesi ekipleri sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun karın olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri birimlerinden 200 personel, 78 araç ve iş makinesi ile 3 vardiya sistemi kapsamında görev yapıyor. Çalışmaların daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için mevcut araç ve iş makinelerine ek olarak 5 greyder, 5 loder, 15 kamyon ve 4 JCB takviyesi yapılarak, ana arterler başta olmak üzere mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama faaliyetleri yürütülüyor.

Başkan Sunar: "Tüm imkanlarımızla sahadayız"

Karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, beklenenin üzerinde gerçekleşen kar yağışına rağmen ekiplerin hızla organize olduğunu belirtti. Başkan Sunar, "Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Daha kısa süre içerisinde hayatın normalleşmesi için kiralık araç takviyesinde de bulunduk. 3 vardiya şeklinde sahadayız. Çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi

Hedef en kısa sürede normalleşme

Açıklamasında vatandaşların sabır ve anlayışına da teşekkür eden Başkan Sunar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilindiği üzere karla mücadele bir süreç. Biz tüm imkanlarımızla sahadayız. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Elbette akşamdan sabaha her tarafı temizlemek mümkün değil. Planlamamız ana yollardan ara yollara doğru ilerliyor. Çok süratli bir şekilde, ara vermeksizin mücadele edecek ve en kısa sürede Palandöken'de hayatı normalleştireceğiz."

Palandöken Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamının en kısa sürede olağan seyrine dönmesi için tüm ekip ve ekipmanıyla sahadaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

