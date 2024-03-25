Pamukkale Belediyesi Ramazan Çocuk Şenlikleri\'nde Minikler Eğlendi

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Pamukkale Belediyesi'nin Ramazan ayına özel Aktepe Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği Ramazan Çocuk Şenlikleri'nde çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinlikte konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Şenliklerimize katılarak neşeleriyle, gülümsemeleri ile Ramazan'ın güzelliğine güzellik katan tüm çocuklarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz" dedi.

Pamukkale Belediyesi, Ramazan ayına özel, Aktepe Sosyal Tesisleri'nde 3 gün süren Ramazan Çocuk Şenlikleri organize etti. Aktepe Sosyal Tesisleri'nde 22-23-24 Mart 2024 tarihlerinde saat 16: 00'da başlayan eğlencelerde, minikler gönüllerince eğlendi. Ramazan şerbeti, pamuk şeker, Osmanlı macunu gibi geleneksel ikramların olduğu şenliklerde, minikler Hacivat&Karagöz, çocuk tiyatroları ile eğlenceli anlar yaşadı.

Aktepe Mahallesi ile çevre mahallelerden gelen onlarca minik, Ramazan'ın güzelliğine güzellik katarken, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, şenliklere gelen tüm miniklere teşekkür etti. Başkan Örki, "Şenlikleri düzenlemekteki amacımız, Ramazan'ın güzelliğine çocuklarımızın neşesi, gülümsemesi eklensin ve daha da büyüsün bu güzellik istemiştik. Gerçekten de öyle oldu. Ramazan'ın güzelliği çocuklarımızın kahkahaları eşliğinde daha da güzelleşti. Çocuk olmak ne güzel. Ramazan ayının güzelliği, çocuklarımızın zihinlerinde eğlencesiyle kalsın istemiştik. Sağ olsun anne babalarımız davetimizi geri çevirmedi, çocuklarının ellerinden tutup geldiler. Çocuklarımız 3 gün boyunca doyasıya eğlendiler. Ramazan şenliklerimize gelen tüm çocuklarımıza ve ailelerimize teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ