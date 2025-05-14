Papaz Malliaris Terfi Etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Panayot Malliaris'in papazlığa terfi etmesi dolayısıyla düzenlenen ayine katıldı.

Papaz yardımcılığı görevinde bulunan Panayot Malliaris'in papazlığa terfisi için Gökçeada Dereköy'de bulunan Aya Marina Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetti. Düzenlenen ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra çok sayıda despot ve papaz katıldı. Ayinde İncil'den bölümler okunurken ziyaretçiler mum yakarak dua etti. Malliaris'a yeni görevinde kullanacağı giysi Metropolit Sykis tarafından giydirildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, yaptığı konuşmada Papaz Panayot Malliaris'a iyi dileklerde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ayinin ardından katılımcılar yemeğe katıldı. - ÇANAKKALE