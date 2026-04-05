Paskalya Yortusu Ortaca'da Kutlandı

05.04.2026 17:25
Ortaca'da Protestanlar, İsa'nın dirilişini dualar ve ilahilerle kutladı. 50'den fazla katılım oldu.

(MUĞLA) - Anadolu Protestan Kiliseleri Derneği Ortaca Temsilciliği mensupları, Paskalya Yortusu'nu kutladı.

Temsilcilikte bir araya gelen protestanlar, dualar ve ilahiler okudular, Hz. İsa'nın dirilişini andılar.

Kilise Pastörü Levent Kınran, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Şehrimizde çok sayıda Hristiyan yabancı insanlar yaşıyor. Onlarla birlikte Paskalya Bayramımızı kutladık. İbadet için kullandığımız yer küçük ama 20 kişilik yerde, 50 kişiden fazla insan ibadet ettik. Yine de mutluyuz. Bu güzel şehirde, tüm inançlara eşit yaklaşan ülkemizin güvencesi altında, İsa Mesih'in uğrumuza çarmıha gerilmesi ve dirilmesini kutlayabildik."

Paskalya bizim için çok önemlidir. Bizim inancımıza göre İsa Mesih henüz çarmıha gerilmezden günler, haftalar önce çarmıha gerileceğini söylemiştir. Tanrı onu cezalandırdığı için değil, biz insanları sevdiği için, bizim çekmemiz gereken cezayı kendi üzerine almıştır. Bu yüzden onun dirilişi bizim için bayramdır. Tanrı'nın tüm dünyaya huzur, esenlik, bereket vermesini diliyoruz."

Kaynak: ANKA

Paskalya, Kültür, Yerel, Son Dakika

