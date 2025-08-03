Pazarda Karpuz Seçiminde Yapay Zeka Tartışması - Son Dakika
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Pazarda Karpuz Seçiminde Yapay Zeka Tartışması

Pazarda Karpuz Seçiminde Yapay Zeka Tartışması
03.08.2025 09:34
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Esnaf, yapay zekanın karpuz seçimini doğru yapamayacağını, sesin önemli olduğunu savunuyor.

Her geçen gün kullanımı artan yapay zeka, pazarda karpuz seçiminde de tavsiyelerde bulunuyor. Esnaf ve vatandaş ise karpuzun tıklama sesi ile güzel seçildiğini, yapay zekanın bunu yapamayacağını belirtiyor.

Son yıllarda dünya genelinde her alanda kullanımı yaygınlaşan yapay zeka pazarda da meyve ve sebze seçmeye başladı. Sisteme çekilen fotoğraf üzerinden sapı, rengi ve çizgilerinden yorum yapan yapay zeka, tatlı karpuz önerisinde bulunuyor. Konya'da pazarlarda yıllardır karpuz satan esnaf Ömer Faruk Hamarat, "Yapay zekanın seçtiği karpuz tamamen yanlış. Karpuzun altındaki nokta ufak olacak diyor, büyük olacak diyor. Büyük olursa erkek, ufak olursa dişi olur diyorlar. Yanlış, sen bunu sesinden anlarsın. Karpuzdaki ses, tık tık sesi duymak lazım. Yani Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım karpuzda" dedi.

"Yapay zekanın yapabileceği bir şey değil diye tahmin ediyorum"

Yapay zekanın karpuz seçiminde yanılma ihtimalinin yüksek olduğuna değinen pazar esnafından Hüseyin Öz, "Yapay zekanın anlayabileceği bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü, bir karpuz görselinden anlaşılmaz. Vuracaksın, sesini dinleyeceksin. Yapay zeka görsele göre hareket ediyor. Yok sapı olmuş, olmamış, yok arkası büyük, küçük, karpuz öyle anlaşılmaz. Sesinin tokluğundan anlarsın. Şöyle sıradan mesela büyük karpuz her zaman için iyi olur. Karpuzun sesinin tok gelmesi lazım. Sapı yeşil olursa daha güzel olur. Çizgiler açıklığını, kapalılığını gösterir şöyle; mesela iki karpuzu kıyasladığımız zaman çizgili karpuz daha iyi. Üstünden hafiften sarılık var, bunda beyazlık var. Bu karpuzun içi daha da olmuş olur. Yapamaz kesinlikle yapamaz, yani önce sesine bir kulak vermesi lazım. Yapay zekanın yapabileceği bir şey değil diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yapay zeka bunu yapamaz"

Pazarcı Yunus Özdemir ise, "Bizim seçimimiz tabii her zaman güzel olur. Yapay zekaya güven olmaz. Şöyle ötmesi lazım sesinin, tin tin gelmesi lazım. Yapay zeka bunu yapamaz" ifadelerini kullandı.

Pazara karpuz almaya gelen Ali Demir, "Bizim o işe aklımız ermez. İllaki elleyeceksin, vuracaksın, tık tık sesi duyup ondan sonra alacaksın" dedi.

"Yemeden asla ve asla almayız"

Pazara alışverişe gelen Arif Ak ise, "Ben bunu ilk defa duyuyorum. Yani bu var olan bir şey mi, yaşanmış bir şey mi, yaşanılan bir şey mi, şu an yaşanıyor mu bilmiyorum. Bir yaşıma daha girdim. Konya'da ne yapacağız şimdi telefonun tuşuna basıp fotoğrafını çekip yapayım öyle mi olacak. Yok öyle değil, biz karpuzu sıkmadan, bakmadan, yemeden asla ve asla almayız. Hissedeceksin, duyacaksın, bileceksin. Neymiş o ya, o ne bilir seçmeyi" diye konuştu.

Pazara alışveriş için gelen Uğur Bitim ise, "Yapay zekaya benim hala kafam çalışmadı. Tak tak tak vuruyoruz, alıyoruz. Ancak öyle kafamız çalışıyor" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazarda Karpuz Seçiminde Yapay Zeka Tartışması - Son Dakika

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