Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Vatandaşlarla Buluştu

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çarşı meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Fatma Koç Parkı'nda ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlar; arazi toplulaştırması, imar problemleri, toplu konut ihtiyacı ve ilçede daha önce trafik komisyonu kararıyla yasaklanan otopark konusundaki sıkıntılarını dile getirdi. Başkan Zekiye Tekin, tüm soruları tek tek yanıtlayarak vatandaşları bilgilendirdi.

Sorunların çözüm süreciyle ilgili şeffaf bir iletişim sergileyen Başkan Tekin, benzeri toplantıların düzenli olarak yapılacağını belirterek, "Halkımızla yüz yüze iletişim kurmak, sorunları yerinde dinlemek ve çözüm üretmek bizim için çok önemli" dedi.

Belediye yönetiminin, şeffaflık ve katılımcı yönetim anlayışını temel alarak gerçekleştirdiği bu tür toplantılar, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - BİLECİK