Pazaryeri Belediyesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) arasında arasında iş birliği görüşmesi gerçekleşti.
Gerçekleşen ziyarette, üniversite-belediye iş birliği çerçevesinde ilçede hayata geçirilecek sosyal, kültürel ve sanatsal projeler ile eğitime yönelik ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, üniversitenin kamu kurumlarıyla güçlü iletişim ve iş birliği içinde olmasının sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya katkıları ele alındı.
Başkan Zekiye Tekin, üniversitenin bölgeye kattığı akademik ve sosyal değere vurgu yaparak, belediye olarak iş birliği içerisinde projeleri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.
Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Pazaryeri Belediyesi ve BŞEÜ Arasında İş Birliği Görüşmesi - Son Dakika
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