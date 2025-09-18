Pazaryeri\'nde içme suyu çalışmalarında büyük adım

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yürütülen içme suyu çalışmalarında büyük adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla sürdürülen projeler kapsamında ilçenin içme suyu sorununa kalıcı çözüm getiriliyor. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, Bölge Müdürü Kağan Şan, Bölge Müdür Yardımcısı Aytaç Aytaç, Bilecik Şube Müdürü Mustafa Şimşek, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve Belediye Meclis Üyesi Özcan Özkar'ın katılımıyla yapılan toplantıda nisan ayından bu yana devam eden çalışmalar değerlendirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri halkımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Desteklerinden ötürü Genel Müdür Yardımcımız Sayın Göktuğ İlter'e ve tüm ekibine ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Durmak yok, koşarak hizmete devam" dedi. - BİLECİK