Pazaryeri'nde Muhtarlara Eğitim Semineri

17.05.2026 12:28
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde muhtarlara yönelik kamu hizmetleri eğitimi gerçekleştirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla muhtarlara yönelik önemli bir hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Pazaryeri Kaymakamlığı koordinasyonunda Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen programda, mahalle ve köylerde vatandaşların karşılaştığı sorunların ilgili kurumlara daha hızlı ulaştırılması, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması ve muhtarların görev alanlarına ilişkin bilgi birikimlerinin güçlendirilmesi hedeflendi. Yerel yönetimlerin en önemli yapı taşlarından biri olan muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen seminerde; kamu düzeni, resmi yazışmalar, mevzuat bilgisi, vatandaş taleplerinin doğru yönlendirilmesi ve kurumlar arası iletişim konularında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Eğitim programında ayrıca muhtarların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bilgiler paylaşılırken, değişen mevzuatlar ve güncel uygulamalar hakkında da detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

