Pehlivanköy 115. Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 115'incisi düzenlenecek olan Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia Panayırı (Pavli) için hazırlık toplantısı yapıldı.

Sultan 2. Abdülhamit'in fermanıyla 1910 yılında Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde kurulmaya başlanan ve bu yıl 115'incisi kurulacak Pavli Panayırı için güvenlik ve hazırlık toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, panayır alanı ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü.

Toplantıya, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız, Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ile kurum müdürleri katıldı. - KIRKLARELİ