Pendik'te çöp kamyonlarını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı

25.01.2026 10:38  Güncelleme: 10:44
Pendik Belediyesi, filosuna kattığı 18 yeni temizlik aracını farkındalık odaklı mesajlarla tanıtarak çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Araçların üzerindeki esprili ifadeler, vatandaşlardan ilgi gördü.

Pendik'te belediye filosuna kattığı yeni temizlik araçlarını farkındalık odaklı özel bir çalışmayla sahaya çıkardı. Üzerlerindeki dikkat çekici mesajlarla hizmet vermeye başlayan kamyonları gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Bu çalışma, temiz çevrenin belediye ve vatandaş iş birliğiyle mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Pendik Belediyesi, temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla filosuna kattığı 18 yeni araç ve ekipmanı, bu kez klasik bir tanıtımın ötesine taşıyarak farkındalık odaklı özel bir çalışmayla kamuoyuna duyurdu. İlçenin sokaklarında görev yapmaya başlayan temizlik araçlarının üzerine yazılan esprili, düşündürücü ve mesaj veren ifadeler, hem tebessüm ettirdi hem de çevre bilincine güçlü bir vurgu yaptı. Pankartlı kamyonları ilçenin sokaklarında gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. AKOM'da düzenlenen tanıtım töreniyle hizmete alınan yeni araçlarla birlikte, Pendik Belediyesi'nin temizlik filosu 69 araca ulaştı. Vinçli çöp kamyonları, elektrikli süpürme araçları ve yol süpürme araçları; Pendik'in dar sokaklarından ana arterlerine kadar ilçenin dört bir yanında aktif görev yapıyor. Belediye yetkilileri bu çalışmayla vermek istedikleri ana mesajın "Temiz bir Pendik, belediye ve vatandaşın iş birliğiyle mümkün" olduğunu belirtti.

Temizlik araçlarının üzerinde yer alan ve vatandaşların ilgisini çeken bazı ifadeler ise şöyle:

"Ben toplarım; ama sen yine de yere atma", "Bizimle birlikte temizlersen daha güzel olur", "Temiz bir sayfa için geldim", "Dar sokakların büyük oyuncusu", "O gemi gelmeyecek; ama bu kamyon her gün gelecek."

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Temizlik görevlisi Ergin Arslan, "Belediye Başkanımız Ahmet Cin'in öncülüğünde, temiz bir Pendik ve temiz bir çevre için gece gündüz çalışıyoruz. Belediye araç filomuza eklenen yeni temizlik araçlarımızı, farkındalık oluşturan pankartlarla meydanlarda ve sokaklarda tanıttık. Pendik Çarşı'da vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler aldık, hizmetlerimiz takdirle karşılandı. Araçlarımızın üzerinde de ifade edildiği gibi: 'Ben toplarım ama sen yine de yere atma.' Temizlik hepimizin ortak sorumluluğudur. Daha temiz bir Pendik ve gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Pendik, Çevre, Yerel, Son Dakika

