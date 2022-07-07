Pendik'te Arefe Günü'nde mezarlıklara kolay ve ücretsiz ring servisi - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te Arefe Günü'nde mezarlıklara kolay ve ücretsiz ring servisi

07.07.2022 16:00
Pendik'te Arefe Günü'nde mezarlıklara kolay ve ücretsiz ring servisi

Pendik Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelindeki mezarlıklara Arefe Günü'nde ücretsiz ring servisi düzenliyor.

Pendik Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelindeki mezarlıklara Arefe Günü'nde ücretsiz ring servisi düzenliyor.

Pendik Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelindeki mezarlıklara ring servisi düzenliyor. Mezarlıkları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar Arefe Günü'nde Marmaray İETT durakları önünden kalkacak ringlerle mezarlıklara gidebilecek. Ücretsiz olan bu hizmetle vatandaşlara Dolayoba, Yayalar, Yeni Şehli, Eski Şeyhli, Kurtköy ve Osmangazi Mezarlıklarına kolay ve ücretsiz ulaşım sağlanacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kırşehir'de hayvan pazarında yoğunluk arttı Kırşehir'de hayvan pazarında yoğunluk arttı Kurban Bayramı Arefe günü mesajları - En iyi resimli, sözlü, dualı, anlamlı Arefe mesajları sözleri Kurban Bayramı Arefe günü mesajları - En iyi resimli, sözlü, dualı, anlamlı Arefe mesajları sözleri
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Arefe günü, Marmaray, Pendik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendik'te Arefe Günü'nde mezarlıklara kolay ve ücretsiz ring servisi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:38 Galatasaray'ın transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı: Sözünü tut Ali Koç!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:26 Saddam'dan kaçan Kürt asıllı Nadhim Zahawi, İngiltere'de Hazine Bakanı olarak atandı
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
15:07 Turabi, "Şampiyon yapmak isteyeceği son kişi bendim" dedi, Demet Akalın deliye döndü: İnanılmaz
15:07 Fenerbahçe'nin resmi Instagram hesabına erişim kapatıldı! Taraftarlar ne olduğunu merakla bekliyor
14:40 Fenerbahçe'nin "5 yıldızlı" paylaşımı sonrası Galatasaray harekete geçti: TFF talimatları uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır
14:40 Sağlıkçıların eylemini engellemek isteyen polis biber gazından etkilenince, alandaki doktorlar müdahale etti
14:37 İngiltere'de siyasi deprem! 50'ye yakın hükümet görevlisinden sonra istifa zincirine Başbakan Boris Johnson da eklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:06:28. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te Arefe Günü'nde mezarlıklara kolay ve ücretsiz ring servisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement