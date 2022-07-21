PINAR DAMAR'IN KATİL ZANLISI METİN A. TUTUKLANDI

BAĞCILAR'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin A. 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheli Metin A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olan Metin A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadede "Pınar Damar'ı öldürdüğüm için pişmanım. Bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdim. Suçumu kabul ediyorum. Ancak yaptığım eylemde herhangi bir tasarlama ve planlama yoktur" dedi. Metin A., 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.