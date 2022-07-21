PINAR DAMAR'IN KATİL ZANLISI METİN A. TUTUKLANDI - Son Dakika
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PINAR DAMAR'IN KATİL ZANLISI METİN A. TUTUKLANDI

21.07.2022 17:38
PINAR DAMAR'IN KATİL ZANLISI METİN A. TUTUKLANDI

Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin A. 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

BAĞCILAR'da kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden Metin A. 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüpheli Metin A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olan Metin A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadede "Pınar Damar'ı öldürdüğüm için pişmanım. Bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdim. Suçumu kabul ediyorum. Ancak yaptığım eylemde herhangi bir tasarlama ve planlama yoktur" dedi. Metin A., 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


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Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti Pınar Damar'ın katil zanlısı kuzeninin eşi çıktı, cinayeti itiraf etti
Kaynak: DHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel PINAR DAMAR'IN KATİL ZANLISI METİN A. TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: PINAR DAMAR'IN KATİL ZANLISI METİN A. TUTUKLANDI - Son Dakika
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