Cenaze aracından uyuşturucu çıkması hakkında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait - Son Dakika
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Cenaze aracından uyuşturucu çıkması hakkında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait

10.10.2022 19:27

Adana'da İBB'ye ait şehirlerarası cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasının ardından olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İBB'den, "Araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Şahıslar da bu şirketin çalışanıdır" açıklaması yapıldı. Platform Turizm ise "Bu aracı kullanan şoförler şartname ve sözleşmemiz gereği İBB yönetim, denetim ve kontrolündedir. Kiralık olarak hizmet verdiğimiz araçların ve şoförlerin vardiya saatleri, tüm sevk ve idaresi İBB sorumluluğunda yapılmaktadır" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park alanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı durduruldu.

ARAÇTA 144 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis araçta yaptığı aramada 120 kilo normal, 24 kilo 550 gramda toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 cenaze aracı sürücüsü, 2 de Diyarbakır'da olmak üzere 3 zanlı gözaltına aldı.

Cenaze aracından uyuşturucu çıkmasıyla ilgili İmamoğlu'nun topu attığı şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait

İBB: ARAÇ PLATFORM TURİZM'E AİT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adana'da şehirlerarası cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunduğu iddiası ile açıklama yaptı. Açıklamada, "İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. Araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S. ve E.E. adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017'de işe girmişlerdir" denildi.

Cenaze aracından uyuşturucu çıkmasıyla ilgili İmamoğlu'nun topu attığı şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepkisini dile getirdi. İmamoğlu, "Yeni bir algı operasyonu, yeni bir itibar katli kampanyasıyla daha karşı karşıyayız. Bu kampanyalar ne İBB'yi kirletebilir, ne de bizi yıldırır. Bir taşeron şirketin uhdesinde çalışan 2 şoförün karıştığı iddia edilen suçla ilgili teftiş kurulumuzca soruşturma başlattı." dedi.

PLATFORM TURİZM: TÜM SEVK VE İDARE İBB SORUMLULUĞUNDA

Platform Turizm tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Habere konu olan 34 DMM 776 plakalı şirketimize ait olan araç ve bu aracı kullanan şoförler şartname ve sözleşmemiz gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim, denetim ve kontrolündedir. Kiralık olarak hizmet verdiğimiz araçların ve şoförlerin vardiya saatlerinin planlanması, tüm sevk ve idaresi ile GPS verilerinin takibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda yapılmaktadır. Konu yargıya intikal etmiş olup, tarafımızca da süreç yakından takip edilmektedir. Şirketimizin yasal hak ve menfaatleri doğrultusunda bizler de yasal mercilere gecikmeksizin gerekli başvurularımızı yapıp, süreç hakkında değerli kamuoyunu bilgilendireceğimizi saygılarımızla bilgilerinize sunarız."

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cenaze aracından uyuşturucu çıkması hakkında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cenaze aracından uyuşturucu çıkması hakkında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait - Son Dakika
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