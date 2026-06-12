Polonya'nın F-35'leri İlk Uçuşunu Yaptı - Son Dakika
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Polonya'nın F-35'leri İlk Uçuşunu Yaptı

Polonya\'nın F-35\'leri İlk Uçuşunu Yaptı
12.06.2026 20:21
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Polonya ordusu, F-35 savaş uçaklarının ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Törenle kutlandı.

Polonya ordusunun geçtiğimiz ay teslim aldığı F-35 tipi savaş uçakları, düzenlenen törenle ilk uçuşlarını gerçekleştirdi.

Polonya ordusunun geçtiğimiz Mayıs ayında teslim aldığı F-35 tipi beşinci nesil hayalet savaş uçakları, düzenlenen törenle ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. "Polonya'ya Hoş Geldiniz" olarak adlandırılan uçuşta iki adet F-35, ülkenin orta kesimindeki Lask Hava Üssü'nden havalandı. F-16 tipi savaş uçaklarının da F-35'lere eşlik ettiği görüldü.

Uçaklar ilk olarak Baltık kıyısındaki liman kenti Gdansk üzerinden geçti. Ardından yaklaşık 284 kilometre uzaklıktaki başkent Varşova üzerinde uçan savaş uçakları, ülkenin güneyindeki tarihi Krakow şehri semalarında da görüldü.

Daha sonra Lask'taki üsse geri dönen uçaklar, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in katıldığı bir törenle karşılandı.

Savaş uçaklarının alımına ilişkin anlaşmayı 2020 yılında imzalayan dönemin Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da törene yer alan isimlerden biri oldu.

"Bu, Polonya Silahlı Kuvvetleri ve güvenliğimiz açısından tarihi bir gün"

Nawrocki daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, Polonya Silahlı Kuvvetleri ve güvenliğimiz açısından tarihi bir gündür. Polonya, benzersiz muharebe kabiliyetlerine sahip beşinci nesil uçakları kullanan seçkin ülkeler arasına katılıyor" ifadelerini kullandı.

Polonyalı kaynaklar, uçuşların sadece tören amaçlı sembolik faaliyetler olmadığını, aynı zamanda bir askeri eğitimin de parçası olduğunu kaydetti.

ABD'den Polonya'ya 4 milyar dolarlık yeni askeri kredi

Törene katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Thomas DiNanno, burada yaptığı konuşmada ABD'nin "Dış Askeri Finansman" programı kapsamında Varşova yönetimine 4 milyar dolarlık yeni bir askeri işbirliği kredisi sağlanacağını belirtti. DiNanno, bununla birlikte Polonya'ya sağlanacak toplam kredi miktarının 20 milyar dolara ulaşacağını kaydetti.

Polonya, geçtiğimiz yılın Temmuz ayında da söz konusu program kapsamında ABD ile 4 milyar dolar değerinde bir kredi anlaşması imzalamıştı.

Varşova yönetimi, yıl sonuna kadar 11 adet F-35 daha teslim almayı bekliyor. 2020 yılında ABD ile imzalanan anlaşma kapsamında toplam 32 adet F-35'in teslimatının ise 2029'a kadar tamamlanması öngörülüyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Polonya'nın F-35'leri İlk Uçuşunu Yaptı - Son Dakika

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