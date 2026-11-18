Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN), yatırım işlemleri hakkında kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

POLSAN'dan yapılan açıklamada, "Türk Polis Teşkilatının fedakar mensuplarının alın teriyle oluşturulan birikimlerin korunması, güvenli ve etkin biçimde değerlendirilmesi, hak sahiplerinin menfaatlerinin gözetilmesi ve Sandığımızın mali sürdürülebilirliğinin sağlanması, POLSAN'ın en temel sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede kamuoyuna yansıyan iddialara açıklık getirilmesi ve mensuplarımızın doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması gerekli görülmüştür. Öncelikle bilinmelidir ki POLSAN, üyelerinden topladığı birikimleri yalnızca muhafaza eden bir kuruluş değildir. Sandığımız, kendisine emanet edilen kaynakları değerlendirmek, korumak, sürdürülebilir gelir sağlamak ve üyelerinin gelecekteki mali haklarını güvence altına almak sorumluluğunu taşımaktadır. Bu doğrultuda POLSAN'ın mali kaynaklarının bir bölümünü yatırım fonları aracılığıyla değerlendirmesi, finansal yönetim ilkeleri bakımından son derece doğal, ekonomik açıdan rasyonel ve Sandığın kuruluş amacıyla uyumlu bir uygulamadır. Zira büyük miktardaki mali kaynakların herhangi bir getiri sağlanmaksızın atıl durumda tutulması, bu kaynakların reel değerinin zaman içerisinde erimesine yol açacaktır. POLSAN, Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş 'Fon Yönetim Esasları Prosedürü' çerçevesinde portföy yönetim şirketlerinden hizmet almakta; söz konusu şirketler, imzalanan sözleşmeler ve kendilerine tanınan yetkiler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu çerçevede Tera Yatırım nezdinde yalnızca 28.08.2023 tarihinde 103 bin 800 TL tutarında bir işlem gerçekleştirilmiş, söz konusu tutar aynı gün içinde POLSAN'a iade edilmiştir. Bu işlem sonucunda bir gelir veya maliyet oluşmadığı gibi, o tarihten sonra da anılan yatırım kuruluşuyla herhangi bir işlem yapılmamıştır. Atlas Portföy nezdinde 03.01.2022 tarihinde açılan 26 milyon 425 bin 562 TL tutarlı bakiye, 31.01.2024 tarihinde 90 milyon 824 bin 270 TL'ye ulaşmış, bu yatırım sonucunda 57 milyon 958 bin 837 TL net kar elde edilmiştir. Bu tarihten sonra anılan yatırım kuruluşuyla herhangi bir işlem yapılmamıştır. Kamuoyunda gündeme getirilen ELZ kodlu yatırım fonuna ilişkin işlemler ise POLSAN ile Astra Portföy Yönetimi AŞ arasında imzalanan portföy yönetim sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu sözleşme çerçevesinde Astra Portföy şirketine toplamda 152 milyon 935 bin TL aktarılmıştır. Şirket tarafından aktarılan bu tutar içerisinden 20.10.2026 tarihinde yapmış olduğu alt işlemlerden biri olarak 14 milyon 300 bin TL tutarında ELZ-Astra Portföy katılım hisse senedi fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Bu işlem sözleşmeden doğan yetkisi çerçevesinde ilgili portföy yönetim şirketi tarafından alınan bir karar olup, POLSAN'ın ayrıca bu işleme yönelik bir yönetsel kararı veya talimatı bulunmamaktadır. 11.11.2026 tarihinde POLSAN tarafından 163 milyon 81 bin TL tahsil edilerek ve 10 milyon 145 bin TL kar elde edilerek portföyden tamamen çıkılmıştır. Gerek portföy yönetim şirketinin yapmış olduğu 14 milyon 300 bin TL tutarındaki ELZ-Astra Portföy katılım hisse senedi fonu alım satımı işlemi, gerekse POLSAN'ın fona yatırmış olduğu toplam tutar kapsamında herhangi bir zararı söz konusu değildir. Nitekim ilgili şirket tarafından fonun içeriği ve işlemlerin detayına yönelik zarar iddialarının gerçeği yansıtmadığı hususu basın açıklamasıyla da kamuoyuna duyurulmuştur. Diğer taraftan SPK'nın 17.09.2026 tarihli kararıyla olağan tasfiye kapsamına alınmış olan, halihazırda faaliyetlerine devam eden Pardus Portföy yönetim şirketine ait 08.01.2025 tarihinde 19 milyon 999 bin 773 TL bedelle alınan ve bugün itibarıyla 19 milyon 850 bin TL karla birlikte toplam değeri 39 milyon 849 bin 914 TL'ye ulaşan AC1-Pardus kısa vadeli katılım serbest fonunun geri ödenmesi beklenmektedir. Bu fonun ilgili yönetim şirketi tarafından piyasalarda alım satıma açılmasına yönelik ilgili kurum nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur. Süreç Sandığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Yine POLSAN bağlı şirketlerinden Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamına alınan herhangi bir fonda finansal yatırımı bulunmamaktadır. Bu somut veriler ışığında, Sandığımızın veya mensuplarımızın zarara uğradığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türk Polis Teşkilatının fedakar mensuplarının alın teriyle oluşturulan birikimler, herhangi bir siyasi tartışmanın malzemesi haline getirilemeyecek kadar kıymetli, korunması, geliştirilmesi ve hesabının verilmesi gereken ortak bir emanettir. POLSAN, bütün faaliyetlerinde hukuka uygunluk, mali disiplin, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak çalışmalarını yürütmektedir" ifadelerine yer verildi.