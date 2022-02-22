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Prof. Dr. Kemal Sayar AKM'de 'aileyi' konuşacak - Son Dakika

Prof. Dr. Kemal Sayar AKM'de 'aileyi' konuşacak

22.02.2022 13:49
Prof. Dr. Kemal Sayar AKM'de 'aileyi' konuşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi birbirinden kıymetli yazarlar kültür sanat dostlarıyla buluşturuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi birbirinden kıymetli yazarlar kültür sanat dostlarıyla buluşturuyor. 22 Şubat Salı günü Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar 'Evden Yuvaya Günümüzde Aile' konferansında AKM'de sevenleriyle buluşacak. Aynı gün 'Yazar Öğrenci Buluşmaları' programı kapsamında 5 yazar Akyazı'daki farklı okullarda söyleşi yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Şubat Ayı Kültür Etkinlikleri takvimi, dolu-dolu geçiyor. Programlar kapsamında kültürden, sanata, eğitimden, tiyatroya ve sinemaya kadar birçok etkinliğin gerçekleştirildiği kültür takvimi yazar buluşmalarıyla devam edecek. Ülkede yazılarıyla, kitaplarıyla ün kazanan kıymetli isimleri Sakaryalılarla bir araya getiren Büyükşehir, iki güzel program hazırladı.

Psikiyatri hekimi olan ve psikoloji üzerine yazdığı kitaplar, yaptığı programlarla Türkiye'nin tanıdığı Prof. Dr. Kemal Sayar, Sakaryalılarla buluşacak. Şubat ayı takviminde yer alan 'Evden Yuvaya Günümüzde Aile' konferansı 22 Şubat Salı günü saat 19.00'da AKM'de gerçekleşecek. Girişin ücretsiz olacağı programda Prof. Dr. Sayar, aile ilişkileri ve psikolojisi üzerine konuşmalar yapacak, soruları cevaplayacak. Yine 22 Şubat Salı günü diğer programlar Akyazı'daki 5 farklı lisede gerçekleştirilecek. Yazarlar Neslihan Cebesoy Ahi Evran Mesleki Lisesi'nde, Mustafa Turan Konuralp Anadolu Lisesi'nde, Yusuf Mısırlıoğlu Akyazı Anadolu Lisesi'nde, Yılmaz Çiğdem Eyüp Genç Fen Lisesi'nde ve Yahya Bakır Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerle söyleşi yapacak.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'da kültür ve sanat dostu vatandaşlarımıza her ay farklı ve zengin etkinlikler sunmaya çalışıyoruz. Birçok önemli ismi ağırladığımız, önemli konulara temas ettiğimiz 2021 kültür ve sanat takvimini tamamladıktan sonra aynı hızla 2022 programlarımıza başladık. Güzel bir ocak ayından sonra Şubat'ı da dolu-dolu geçiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bilgilendiren, sanat dolu, dost ve arkadaş sohbetlerinin yapıldığı programlarımıza bekliyoruz" denildi. - SAKARYA

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kemal Sayar, Sakarya, AKM, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Kemal Sayar AKM'de 'aileyi' konuşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Kemal Sayar AKM'de 'aileyi' konuşacak - Son Dakika
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