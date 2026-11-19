Kapadokya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, Yunus Emre Divanı'nın tenkitli neşrini tamamlayarak Yunus Emre araştırmalarına önemli katkı sundu.

Yaklaşık 3 yıl süren çalışmada Yunus Emre'nin şiir mirası bilimsel yöntemlerle yeniden değerlendirilirken, Divan'ın en eski 8 nüshası karşılaştırıldı. Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri ise daha önce bilimsel çalışmalarda kullanılmamış özgün bir nüshanın değerlendirmeye alınması ve bu nüshada yer alan 9 bilinmeyen şiirin ortaya çıkarılması oldu.

Yunus Emre Divanı üzerine bugüne kadar çok sayıda yayın yapıldığını belirten Köksal, mevcut çalışmaların tenkitli neşrin bilimsel yöntem ve esaslarını tam anlamıyla karşılamadığı düşüncesinden hareketle yeni bir çalışma hazırlamaya karar verdiğini ifade etti.

Araştırmaları sırasında karşılaştığı özgün nüshanın çalışmanın kapsamını genişlettiğini belirten Köksal, "Bu nüsha çok özgün bir nüsha. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda kullanılmamış bir nüsha" dedi.

Söz konusu nüshanın çalışmaya dahil edilmesinin Yunus Emre Divanı'nın bilimsel esaslara göre yeniden değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Köksal, hazırladığı çalışmayı kamuoyu, edebiyatseverler ve bilim dünyasının değerlendirmesine sundu.

Köksal, çalışmanın Yunus Emre araştırmalarına yeni veriler kazandırmasının yanı sıra Divan'ın bilimsel kurallara ve tenkitli neşir esaslarına uygun biçimde yeniden ele alınması açısından da önemli bir adım olduğunu kaydetti.