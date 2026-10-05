Prof. Dr. Uğur Batı, Kocaeli Kitap Fuarı'nda 10 kat performans potansiyelini anlattı - Son Dakika
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Prof. Dr. Uğur Batı, Kocaeli Kitap Fuarı'nda 10 kat performans potansiyelini anlattı

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Prof. Dr. Uğur Batı, Kocaeli Kitap Fuarı\'nda 10 kat performans potansiyelini anlattı
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Prof. Dr. Uğur Batı, Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki söyleşide insanların kapasitesinin yalnızca küçük bir kısmını kullandığını söyledi. Batı, uygun eğitim ve çevreyle performansın 10 katına çıkabileceğini, öğrenme temelinin yüzde 90'ının 0-5 yaşta atıldığını belirtti.

Kocaeli Kitap Fuarı'nda insan zekası ve potansiyelini anlatan Prof. Dr. Uğur Batı, insanların sahip oldukları kapasitenin çok küçük bir bölümünü kullandığına dikkat çekti. Batı, uygun eğitim ve çevre şartlarıyla bireylerin bugünkü performanslarının 10 katına ulaşabileceğini söyledi.

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı, birbirinden değerli yazar, akademisyen ve düşünce insanını kitapseverlerle buluşturan söyleşileriyle kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Farklı konu başlıklarının ele alındığı etkinliklerde ziyaretçiler, alanında uzman isimlerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı buluyor. Bu kapsamda düzenlenen "Süper Beyin Teorisi: İnsan Zekası Yükselir mi?" söyleşisinde akademisyen ve yazar Prof. Dr. Uğur Batı; insan zekası, öğrenme, bireysel potansiyel ve erken yaşta eğitimin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yapabileceğimiz en iyi şeyi bulamadan göçüyoruz"

İnsanların yaşamları boyunca sahip oldukları potansiyeli tam anlamıyla keşfedemeyebildiğine dikkat çeken Uğur Batı, bireylerin hayatlarında yaptıkları seçimleri de sorgulamaları gerektiğini belirtti. Batı, "Hayatımız boyunca yapabileceğimiz en iyi şeyi bulamadan bu dünyadan göçüp gidiyoruz. Evlilik, sosyal bir kurgu. Bu seçimleri yaparken ne kadar başarılıyız, onu da bilmiyoruz. ya da bir takım meslekler sahibi oluyoruz, belli bir süre adapte oluyoruz, ait hissediyoruz. Tam olarak yapmamız gereken nedir, işte bu bir soru işareti" dedi.

"Yeteneklerimizi keşfetmeden yaşıyoruz"

Bireylerin sahip oldukları yetenekleri her zaman fark edemediğine dikkat çeken Batı, insanların çoğu zaman karşılarına çıkan işi en iyi şekilde yapmaya odaklandığını ifade etti. Batı, bu durumu şu sözlerle anlattı: "Bir birey düşünelim, müthiş bir görme deneyimi var; ama bu alanda bir iş yapmıyorsa bu niteliğini bilmiyor, keşfetmiyor olacak. Ama biz karşılaştığı işi en iyi yapmaya çalışan insanlarız."

"Yaptıklarınızın 10 katı daha iyisini yapabilirdiniz"

İnsanların fiziksel, duygusal, bilişsel ve ruhsal açıdan sahip oldukları kapasitenin mevcut performanslarının çok üzerinde olabileceğini belirten Batı, eğitim ve çevresel şartların bu potansiyelin ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını söyledi. Batı, "Şu anda bu salonda bulunan herkes muhtemelen fiziksel, duygusal, bilişsel ve ruhsal kapasiteleri anlamında şu anda yaptıklarının 10 katı daha iyisini yapabilirlerdi. Uygun bir eğitim, çevresel şartlar anlamında bambaşka bir gelişmişlik düzeyine sahip olabilirdik" ifadelerini kullandı.

"Öğrenmenin temelleri 0-5 yaşta atılıyor"

Öğrenme sürecinin erken yaşlarda şekillendiğine dikkat çeken Batı, çocukluk döneminin bireyin gelecekteki öğrenme pratikleri açısından kritik olduğunu belirtti. Batı, "İnsanlar öğrenir. Bizim öğrenmede tanımladığımız şey etkin öğrenme dediğimiz bizim için genişleme kavramı. Bunu yapılandırmamız gerekiyor. Hayatımız boyunca kullanacağımız öğrenme pratiklerimizi kullanacağımız temelin yüzde 90'ı 0-5 yaş grubunda atılıyor" dedi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEtkinliklerUğur BatıKocaeliEğitimYerelSon Dakika

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