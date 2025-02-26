Ramazan\'da Ücretsiz İftar Sofraları

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu Ramazan ayında da geleneksel iftar sofralarını kuruyor. Bu kapsamda İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Manisa'daki iftar sofrasını Şehzadeler Namazgah Vakıf İş Hanı'nda kuracak.

Türkiye'nin 25 farklı bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, mübarek Ramazan ayı boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği sunacak. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçen yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da Şehzadeler Namazgah Vakıf İş Hanı'nda her gün 300 kişilik iftar sofrası kurulacak. Ayrıca İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce İzmir Gaziemir Bizim Bahçe Kır Düğün Salonu, İzmir Şehir Hastanesi Acil Servis Önü ve İzmir Konak Hisar Camiinde de iftar sofraları kurulacak. - MANİSA