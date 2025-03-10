Ramazan Panayırı Depremzedelere Neşe Getiriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman, Hatay İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya'da depremzede vatandaşlar ve çocukları için Ramazan Panayırı düzenliyor. 2 Nisan'a kadar açık olacak panayırda Ramazan gelenekleri yaşatılıyor.

Deprem bölgesinde ailelere ve çocuklara huzurlu bir ortamda Ramazan heyecanını yaşatmak isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl da birbirinden farklı etkinlikler hazırladı. Geleneksel Ramazan lezzetleri, Türk sanatları, meddah gösterileri, gölge oyunu, atölyeler, dinletiler ve söyleşilerin yer aldığı Ramazan Panayırı, 6 Mart'ta açıldı. Panayırdaki etkinlikler 2 Nisan'a kadar devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 ildeki panayırlardan görüntüleri, "Ramazan'ın ruhu, neşesi bu panayırda. Ramazan Panayırımız çocuklarımızın hiç unutmayacağı hatıralardan olacak" mesajıyla paylaştı.

4 ildeki Ramazan Panayırları hafta içi 18.30-22.30, hafta sonu 14.30-22.30 saatleri arasında açık olacak. - ANKARA