Ramazan Teravih Namazı Coşkusu - Son Dakika
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Ramazan Teravih Namazı Coşkusu

Ramazan Teravih Namazı Coşkusu

Devrekli vatandaşlar Ramazan ayının girişiyle teravih namazını coşku içinde kıldı.

28.02.2025 21:53
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İslam Aleminin kutsal ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan ayının girmesiyle birlikte başlayan Devrekli vatandaşlar teravih namazını kılmanın mutluluğunu yaşadılar.

Ramazan ayının girmesiyle birlikte başlayan ilk teravih namazında Devrekli vatandaşlar camilere akın ederek teravih namazı kıldılar. İlçede, belde ve köylerde yaşayan vatandaşlar teravih namazını kılabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar. Vatandaşların yoğun olarak katıldığı camilerde yer bulamayanlar teravih namazını camilerin avlularında kıldılar.

İlk Teravih Namazı nedeniyle cemaate hitap eden müftülük görevlisi müminlerin Ramazan-ı Şerifini kutlarken, "İlçemizde bu aya mahsus özel olarak etkinliklerimiz yer alacaktır. Ramazan ayı süresince hafızlarımız ve hocalarımız tarafından camilerimizde mukabeleler okunacaktır. Ayrıca bazı camilerimizde ise bayan hafızlarımız tarafından bayanlara yönelik mukabele programı tertip edilecektir. Kurtuluş ve rahmet ayı olan Ramazan ayında vatandaşlarımızın bu Kur'an ziyafetine iştirak etmelerini tavsiye ediyorum, bu mübarek ayın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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