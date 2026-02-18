Ramazanda Zinde Kalmanın Yolları - Son Dakika
Ramazanda Zinde Kalmanın Yolları

18.02.2026 14:04
Uzman doktor, sahurun önemini vurgulayıp 'fasılalı yeme' önerisinde bulundu.

(İZMİR) - İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan dahiliye uzmanı Ali Turhan, ramazan ayında ibadetlerini zinde bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlara düzenli sahur yapmalarını ve iftarda midenin yorulmaması için "fasılalı yeme" yöntemini uygulamalarını önerdi.

Ramazanda doğru beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çeken İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği'nden uzman doktor Ali Turhan, oruç tutarken vücudun ihtiyaç duyduğu desteği sağlamanın yollarını anlattı. Dr. Turhan, sahur öğününün metabolizma hızını korumak ve gün içindeki konforu artırmak için önemli olduğunu belirtti.

Zinde bir gün için sahurun önemi

Sahura kalkmanın vücuda gün boyu ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağladığını ifade eden Turhan, düzenli sahurun vücudun kan şekerini daha dengeli yönettiğini, kas dokusunu korumaya ve metabolizmanın aktif kalmasına yardımci olduğunu belirterek, bu sayede gün içinde yaşanabilecek halsizlik veya konsantrasyon kaybı gibi durumların önüne geçilebileceğini bildirdi.

İftarda "fasılalı yeme" önerisi

İftar sofralarında mideyi yavaşça uyandırmanın önemine değinen Turhan, "fasılalı yeme" yöntemini önerdi. Turhan, uzun süreli açlığın ardından mideyi yormamak gerektiğini belirterek, iftara 1-2 bardak su ve ılık bir çorba ile başlanıp kısa bir mola verildikten sonra ana yemeğe geçilmesinin sindirim sistemini rahatlatacağını ifade etti. Bu yöntemin, yemek sonrası oluşabilecek şişkinlik ve ağırlaşma hissini azaltabileceğini aktardı.

Sıvı tüketimi zamana yayılmalı

Ramazanda sıvı dengesini korumanın önemine dikkat çeken Turhan, su tüketiminin iftar ile sahur arasındaki saatlere bölünmesini tavsiye etti. Çay ve kahve tüketiminin yanı sıra su içmenin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Turhan, bunun organ sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

3 temel öneri

Turhan, şu önerilerde bulundu:

"Protein ve lif desteği: Sahurda yumurta, peynir, ceviz ve tam tahıllı ürünler gibi uzun süre tokluk hissi veren besinlerin tercih edilmeli."

Hafif yürüyüşler: İftar sonrasında yapılacak kısa ve hafif tempolu yürüyüşlerin sindirimi kolaylaştırabileceği ve genel zindeliğe katkı sağlar.

Sağlık kontrolü: Kronik rahatsızlığı olan veya düzenli ilaç kullanan vatandaşların oruç planlamasını hekimlerine danışarak yapmaları daha sağlıklı bir süreç sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

