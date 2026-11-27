Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tamir hizmetleri sunan bir firmanın internet sitesinde "orijinal yedek parça", "ömür boyu garanti" ve "en düşük maliyet" gibi ifadelerle yanıltıcı reklam yaptığını tespit etti ve firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre, firmanın internet sitesi üzerinden tüketicilere yönelik yayımladığı reklam ve tanıtımlardaki iddiaların doğruluğunu kanıtlayamadığı belirlendi. Tüketicileri yanıltıcı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar sebebiyle firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulandı. Reklam Kurulu ayrıca söz konusu reklamların durdurulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru, güvenilir ve kanıtlanmış bilgiye dayalı reklamlarla karşılaşması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.