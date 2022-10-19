Rektör Aktekin 'e-İnsan Programı'na katıldı - Son Dakika
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Rektör Aktekin 'e-İnsan Programı'na katıldı

19.10.2022 11:50
Rektör Aktekin 'e-İnsan Programı'na katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen 'e-İnsan Programı' tanıtım törenine katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen 'e-İnsan Programı' tanıtım törenine katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin beraberinde Üniversitenin Personel Daire Başkanı Bünyamin Ergen, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) Müdürü Doç. Dr. M. Zehra Turan ve Müdür Yardımcısı Dr. Muzaffer Keskin Toprak, Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Aybüke Doğan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Alperen Kılınç ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üniversite rektörleri, davetliler ve öğrencilerin katılıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'e-İnsan Programı'na katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla tüm çalışmalarının merkezine insanı yerleştirmiş bir hükümetiz. Ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep 'önce insan' anlayışı vardır" dedi.

"85 Milyon Vatandaşımızın Her Biri Tüm Alanlarda Belirli Bir Standardın Üzerinde Hayat Kalitesine Sahiptir"

İktisadi kalkınmanın bir ayağı fiziki altyapı ve hizmet unsurları ise diğer ayağının da yetişmiş insan kaynağı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ikisi bir araya gelmeden kalkınma gerçekleşmez. Dolayısıyla, Türkiye'nin kalkınmasını, sadece yollarda, köprülerde, barajlarda, tünellerde, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını; eğitimiyle-öğretimiyle, sağlığıyla, sporuyla, sosyal destekleriyle ve diğer tüm unsurlarıyla insan kaynağımızı geliştirmede gösterdik" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıların en önemli yansımalarının insan kaynağı üzerinde ortaya çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayet dediğimiz anlayış, insanlarımızın çoğunluğunu sadece karar alma ve yönetim mekanizmalarından değil, aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerden de mahrum bırakmanın adıdır. Milletimizin kahir ekseriyeti uzunca bir süre; eğitim-öğretim hizmetine ulaşamayarak fırsat eşitliği, sağlık hizmetine ulaşamayarak yaşama hakkı, temel altyapı hizmetine ulaşamayarak kaliteli hayat sürme, sosyal desteklere ulaşamayarak sosyal devlet güvencesine kavuşma velhasıl insan olmanın gerektirdiği pek çok imkandan faydalanamamıştır" dedi.

20 yılda Türkiye'ye kazandırdıkları ve asırlık kayıpları telafi ettiğine inandıkları her eser ve hizmetin bu eksikleri giderme amacı taşıdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun bugün, 81 vilayetimizdeki 85 milyon vatandaşımızın her biri, eğitim-öğretimden sağlığa, ulaşımdan spora tüm alanlarda belirli bir standardın üzerinde hayat kalitesine sahiptir" ifadesini kullandı.

Staj Ücreti Asgari Ücret Seviyesine Yükseltildi

Erdoğan devamında "Ayrıca, yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. İlave olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı zamanlı çalışmaya devam edebilmelerini temin amacıyla geliştirdiğimiz yetenek yönetim modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel sektör tarafının uzun zamandır beklediğini bildiğimiz Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık.

Bir sonraki adım olarak kamu ve özel sektörün gelecekte ihtiyaç duyacağı beceri ve yetkinlikteki insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023-2027 stratejik insan kaynağı planlamasının çalışmalarına başladık. Amacımız, Türkiye'nin 2053'e kadar ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmemizin önünü açacak geniş bir planlamayı tüm tarafların katılımıyla gerçekleştirmektir" diye konuştu. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Semih Aktekin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Aktekin 'e-İnsan Programı'na katıldı - Son Dakika

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