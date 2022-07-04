Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görevli güvenlik personeli Hüseyin Erol, Saim Künsel ve Tayfun Düzcü'ye görevleri sırasında göstermiş oldukları dikkat ve cesaretten ötürü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir tarafından teşekkür belgesi verildi. Kampüslerin güvenliğinin son derece önemli bir konu olduğunu belirten Rektör Beydemir, "Gayretli çalışmalarınız, adeta ikinci evimiz olan kampüslerimizde huzurla çalışmamızı sağlayan güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Rektör Beydemir'den güvenlik personeline teşekkür belgesi - Son Dakika

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