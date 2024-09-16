Rektörden Öğrencilere Karanfil Sürprizi

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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde üniversiteye gelen öğrencilere hoş bir sürpriz yaptı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, üniversitenin girişinde öğrencileri karşılayarak onlara karanfil takdim etti. Yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler bu ince düşünceden ötürü memnun oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Keleş hem üniversitenin sağladığı imkanlar hem de yeni eğitim dönemi ile ilgili iyi dileklerini iletti.

Rektör Keleş, 2024-2025 eğitim öğretim yılına ilişkin mesajında yeni dönemin öğrencilere, akademik ve idari personel ile tüm üniversitemiz camiasına hayırlı olmasını diledi.

Rektör Keleş, "Adıyaman Üniversitesi olarak, bilimsel çalışmalarımızla topluma katkı sunmaya devam ederken, öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine destek olmayı sürdüreceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimizin hedeflerine ulaşma yolunda başarılı ve verimli bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum. Birlikte daha güçlü bir üniversite ve topluma hizmet eden bireyler yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Rektör Keleş'e karanfil takdiminde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş eşlik etti. - ADIYAMAN