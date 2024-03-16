Ressam Ömer Ünsal\'ın \'At, Primitif ve Deprem\' Temalı Sergisi Açıldı

Ressam Ömer Ünsal, tuval ve deri üzerine yağlı boya ve karışık teknikler kullanarak yaptığı eserlerinden oluşan "At, Primitif ve Deprem" temalı resim sergisini, SANKO Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturdu.
Ömer Ünsal, sanatın bireyler için önemli bir iletişim aracı olduğunu belirterek, "Konuşarak ifade edemediğim duygu ve düşüncülerimi resim aracılığıyla anlatmaya çalışıyorum" dedi. Kafkas asıllı olduğunu anlatan Ünsal, "Rus savaşlarında Kafkas ırkı atlar vardı. Birçok at ırkı yok oldu sadece Şağdi cinsi ırk kaldı. Bu atın anısına eserlerimde atları çalıştım. Atlar savaşta, barışta insanla birlikte yol almıştır. Bu nedenle kültürel yolculuk gibi düşündüm ve eserlerimde atlara da önem verdim" ifadelerini kullandı.
Daha önce atlar ve pirimitif (Desenler- motifler) konularını eserlerine yansıttığına vurgu yapan Ünsal, "Şimdi bizleri derinden yaralayan depremlerin yaşattıklarını tuvalime yansıttım. Gaziantepli sanatseverleri sergi açılışına davet ediyorum" diye konuştu.
Sanatın aynı zamanda iyi bir terapi yöntemi olduğunu dile getiren Ünsal, her bireyin mutlaka bir sanat dalıyla ilgilenmesi gerektiğini savunarak şu önerilerde bulundu: "İnsan hayatında boşluklarla karşılaşabiliyor. Bu boşlukları özellikle aileler çocuklarının geleceği açısından iyi değerlendirip geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızı yeteneklerine uyumlu bir sanat dalına mutlaka yönlendirmeliyiz. Sanat aynı zamanda hem zeka gelişimine katkı sunar hem de insanın düşünce evrenini genişletir. Yaşamımızın her döneminde sanata yer vermeliyiz. Sanat insan içindir anlayışını yaşam biçim haline getirmeliyiz."
İlk kişisel sergisini 20 yıl önce Gaziantep'te açtığını dile getiren Ünsal, "Bana tekrar bu heyecanı yaşatarak eserlerimi Gaziantepli sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisi'ne teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Konuşmaların ardından Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Marakoğlu, Zeugma Fırat'ın Gerdanlığı isimli yayını Ünsal'a takdim etti. Sergi açılışına, SANKO Park AVM Müdürlüğü görevini devreden Niyazi Büyükaksu, Müdürlük görevini devralan Sait Can Gizir, ressamlar Gülay Karslıgil, Gül Öztürkmen Demir, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmenleri Hüseyin Yıldırım, Özer Çağlar, Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Münevver Canlıca, sanatseverler ve davetliler katıldı.
Ömer Ünsal'ın 20 eserinin yer aldığı "At, Primitif ve Deprem" temalı resim sergisi, SANKO Sanat Galerisi'nde 5 Nisan 2024 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Ömer Ünsal, Kahramanmaraş Göksun'da 1976 yılında doğdu. 19 Mayıs üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünde Kuzey Kafkas Halk Dansları derslerine yarı zamanlı öğretmen olarak girdi. Avrupa Birliği Projesi kapsamında 2004-2005 yılında Akdeniz Bölgesi Kafkas Halk Dansları ekibinin müziklerini Garmonla (Garmon: Kafkaslara özgü bir akordeon türü) icra etti. Kahramanmaraş Güzel Sanatlar Lisesinde görsel sanatlar öğretmeni olarak çalışmaktadır. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Amasya'da 6 kişisel sergi açan Ünsal, Adana, Kahramanmaraş, Halep, Gaziantep, Amasya ve Samsun'da 7 karma sergiye katıldı.
Yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri alan Ünsal'ın eserleri, üç yarışmada sergilenmeye değer görüldü. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Ressam Ömer Ünsal'ın 'At, Primitif ve Deprem' Temalı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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