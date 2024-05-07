Rize'de 5 Yaşındaki İkiz Kardeşlerin Tuvale Yaptıkları Resimler Hayranlık Uyandırıyor - Son Dakika
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Rize'de 5 Yaşındaki İkiz Kardeşlerin Tuvale Yaptıkları Resimler Hayranlık Uyandırıyor

Rize\'de 5 Yaşındaki İkiz Kardeşlerin Tuvale Yaptıkları Resimler Hayranlık Uyandırıyor

Rize'de yaşayan 5 yaşındaki Kerem ve Beren Baş isimli ikiz kardeşler, tuvale yaptıkları resimlerle görenleri hayran bırakıyor. Baba Halil Baş'ın keşfettiği yeteneklerini geliştirmeye çalıştığı minik ressamlar, doğadan ilham alarak pastel boya ve akrilik boya kullanarak resimlerini tamamlıyor. Bugüne kadar 22 çalışmasını sergileyen ikiz kardeşler, büyüdüklerinde ünlü birer ressam olmayı hedefliyor.

07.05.2024 09:15
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Rize'de yaşayan 5 yaşındaki ikiz kardeşler tuvale yaptıkları resimler ile görenleri hayran bırakıyor.

Rize'de yaşayan 5 yaşındaki Kerem ve Beren Baş isimli ikiz kardeşler 1 yaşlarından itibaren resim çizmeye başladı. İlk olarak evin duvarlarını boyayan minik kardeşlerin yeteneğini keşfeden baba Halil Baş, çocuklarının yeteneğini geliştirmeye çalıştı. Baba evin duvarları ve kapılarının ardından küçük resim kağıtlarında minik kardeşleri boyama yaptırdı. Ardından daha büyük kağıda geçen kardeşler, daha sonrasında tuval üzerinde çalışmalarına başladı. Doğada gözlem yaparak pastel boya ile tuvale yansıttıkları resimleri kurdukları atölyede akrilik boyalarla renklendiriyor. İkiz kardeşler bugüne kadar 22 tane çalışmasını atölyelerinde sergiliyor. İkiz ressamların en büyük desteklerini ailelerinden almasıyla birlikte büyüdüklerinde 'Picasso' gibi ünlü birer ressam olmak istiyorlar.

"Renklerin içinde kayboluyorlar"

İki kardeşin 1 yaşından itibaren boyama yağmaya başladığını ifade eden baba Halil Baş, "Kerem ile Beren 1 yaşından itibaren oyunla resim yapmayı öğrendiler. Fırçalarla, kalemlerle oynayarak boyamayı öğrendiler. Bir sabah kalktık. Evin duvarına onları resim çizerken gördük. Eşimle beraber görünce çok şaşırdık. Önce şaşırdık ama onları sonrasında destekledik. Duvar resimleri ardından küçük kağıtlara resim yapmaya başladılar. Daha sonradan büyük resim kağıtlarına ve en sonda büyük tuvallere yansıttılar. Doğayı izleyici bir şekilde tuvale yansıtıyorlar. Daha sonrasında atölyemize geliyoruz. Atölyemizde akrilik boya ve yağlı boyayla resimlerini son aşamaya getiriyorlar. Çocuklar atölyede zaman geçirirken çok mutlu oluyorlar. Renklerin içinde kayboluyorlar. Onlar için bu atölyeyi açtık" şeklinde konuştu.

"Resim yaparken çocuklar gündelik hayattan tamamen uzaklaşıyor"

Çocukların resim yapmaya başladıklarını gündelik hayattan tamamen uzaklaştığını belirten Halil Baş, "Resim yaparken çocuklar gündelik hayattan tamamen uzaklaşıyor. Renklerin içine ciddi manada dalıyorlar. Resimlerine odaklanıyorlar. Buradayken çocuklar kendilerini bambaşka hissediyor. Çıktıktan sonra da aynı şekilde. Kızım Beren, oğlum Kerem'e göre daha yetenekli. Kıyaslama yapmıyorum. İlerde büyük bir ressam olmalarını isterim. Picasso'nun şöyle bir sözü var, 'Rafael gibi resim yapmak 1 yılımı aldı. Bir çocuk gibi resim yapmak ise bir ömrümü aldı' diye. Çocuk gibi resim yapabilmek çok zor. Çünkü onlar kaygılardan uzak kendilerini ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Vaktimizin çoğunu atölyede çalışarak, oynayarak geçiriyoruz"

Büyüyünce ressam olmak istediğini vurgulayan minik ressam Kerem Baş, "Beren'in ikiz kardeşiyim. 5 yaşındayım. Rize'de yaşıyorum. En sevdiğim kitabın ismi nokta. Çünkü içerisinde herkesin resim yapabileceğini anlatıyor. Vaktimizin çoğunu atölyede çalışarak, oynayarak geçiririz. Renklerin içerisinde kayboluyorum. Çok mutlu oluyorum. Büyüyünce ben ressam olacağım" derken, Beren Baş ise, "5 yaşındayım. Rengarenk kelebekler ve Gökkuşağı çizmeyi çok seviyorum. Resim yaparken çok mutlu oluyorum" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rize'de 5 Yaşındaki İkiz Kardeşlerin Tuvale Yaptıkları Resimler Hayranlık Uyandırıyor - Son Dakika

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