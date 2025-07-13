RTÜK Genel Müdürlüğü\'ne Sobacı Atandı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Genel Müdürlüğü'ne Kayserili Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı.

RTÜK Genel Müdürlüğüne ve yönetim kurulu başkan ve yönetim üyeliklerine cumhurbaşkanlığı kararnamesi atamalar yapıldı. RTÜK Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ferudun Yılmaz atanırken, kararname ile RTÜK Genel Müdürlüğü'ne ise Kayserili olan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı. - KAYSERİ