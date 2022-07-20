Safranbolu'da kadınlar hem üretiyor hem de evine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Safranbolu'da kadınlar hem üretiyor hem de evine katkı sağlıyor

20.07.2022 00:57
Safranbolu'da kadınlar hem üretiyor hem de evine katkı sağlıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 174 üretici kadın, el işi, sebze ve meyve ile unlu mamul satışını onlar için kurulan Kadın Üretici Pazarı'nda yapıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 174 üretici kadın, el işi, sebze ve meyve ile unlu mamul satışını onlar için kurulan Kadın Üretici Pazarı'nda yapıyor.

Perşembe Pazarı alanında Cumartesi günleri kurulan pazarda 75 kadın el işi, 50 kadın sebze ve meyve, 49 kadın ise unlu mamul satışı yapıyor. İlçede ikamet eden üretici kadınların pazar eksiğini gidermekte destek olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Ürettikleri ürünlerin satışını yapmakta zorluk çeken kadın vatandaşlarımızın pazar ihtiyacını çözdük. Şimdi onlar her cumartesi, tezgah ücreti ödemeden pazar yerimizde satış yapabiliyor" dedi.

Toplumda kadın erkek eşitliği tam anlamıyla sağlanana kadar hemcinslerine pozitif ayrımcılık yapacağını kaydeden Köse, "Onlar o kadar çalışkan ve fedakar ki, ailelerinin geçimine katkı sağlayabilmek için durmadan üretiyorlar. Takı yapıyorlar, hamur işi yapıyorlar, sebze ve meyve üretiyorlar. Biz, üretimin ne kadar gerekli olduğunu bildiğimiz için bir Uygulama ve Üretim Birimi kurarak üretmeye başladık. Hal böyleyken, kadınlara pozitif ayrımcılık yapmanın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Onlar hem evleri ve çocukları ile ilgileniyor hem de üretiyorlar. Bu benim için çok anlamlı, onlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranbolu'da kadınlar hem üretiyor hem de evine katkı sağlıyor - Son Dakika

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