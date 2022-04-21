Safranbolu Hayır Çarşısı Ramazan hedefine ulaştı - Son Dakika
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Safranbolu Hayır Çarşısı Ramazan hedefine ulaştı

21.04.2022 16:24
Safranbolu Hayır Çarşısı Ramazan hedefine ulaştı

Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı Ramazan ayında gerçekleştirmek istediği hedeflerini gerçekleştirdi.

Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı Ramazan ayında gerçekleştirmek istediği hedeflerini gerçekleştirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin isteği doğrultusunda yenilenerek, daha çok sayıda ihtiyaç sahibine hizmet edebilir duruma getirilen Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı, Ramazan ayında koyduğu hedefine ulaştı.

İhtiyaç sahiplerinin derdine derman olabilmenin en büyük mutluluğu olduğunu belirten Başkan Köse, "Biz bunu yalnızca sosyal belediyecilik ile bağdaştırmıyor, insanlık görevi olarak kabul ediyoruz. Hayır Çarşımız ve Derman ekibimiz vasıtası ile 650 haneye kıyafet, 30 haneye cenaze ikramı, 120 bin TL nakdi yardım, 850 adet kumanya yardımı, 15 haneye eşya yardımı, günlük 52 haneye sıcak yemek, 15 adet camide cuma simidi ikramı, Perşembe pazarlarında 250 kişilik çorba ikramı; 100 haneye aylık 1000 litre, 4 ayda ise 4000 litre süt dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

Köse, ekiplerin yaptıkları titiz çalışma ile ihtiyaç sahiplerini belirleyerek, onların neye ihtiyacı var ise o yönde destek verdiğini vurgulayarak, "Bunu, kendi bütçemizden olduğu gibi hayırseverlerin katkısı ile de sağlıyoruz. Büyük bir özveriyle çalışan, alan eli veren elle buluşturan mesai arkadaşlarıma ve değerli hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Safranbolu Hayır Çarşısı Ramazan hedefine ulaştı
Safranbolu Hayır Çarşısı Ramazan hedefine ulaştı
Safranbolu Hayır Çarşısı Ramazan hedefine ulaştı

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Safranbolu, Elif Köse, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Safranbolu Hayır Çarşısı Ramazan hedefine ulaştı - Son Dakika


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