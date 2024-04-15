Safranbolu Kaymakamı Karabük Belediye Başkanı'na Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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Safranbolu Kaymakamı Karabük Belediye Başkanı'na Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Safranbolu Kaymakamı Karabük Belediye Başkanı\'na Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Kaymakam Yazıcı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçilen Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti. Başkan Çetinkaya'ya hayırlı olsun temennisinde bulun Yazıcı, yeni görevinde başarılar diledi. Çetinkaya nazik ziyaretinden dolayı Yazıcı'ya teşekkür etti. - KARABÜK

15.04.2024 16:11  Güncelleme: 16:14
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Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Yazıcı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçilen Özkan Çetinkaya'yı ziyaret etti.

Başkan Çetinkaya'ya hayırlı olsun temennisinde bulun Yazıcı, yeni görevinde başarılar diledi.

Çetinkaya nazik ziyaretinden dolayı Yazıcı'ya teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Safranbolu Kaymakamı Karabük Belediye Başkanı'na Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika

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