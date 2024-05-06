Sağlık çalışanlarına kürekle saldıran genç: 'Çok pişmanım, babam ellerimde öldü' - Son Dakika
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Yerel

Sağlık çalışanlarına kürekle saldıran genç: 'Çok pişmanım, babam ellerimde öldü'

Adana'nın Kozan ilçesinde 112 sağlık çalışanlarına kürekle saldırıp ambulansa zarar veren Yılmaz Aksoy, yaptıklarından çok pişman olduğunu söyleyerek, 'Babam elimde öldü' dedi. Olayda bir sağlık çalışanı yaralandı. Aksoy, babasının cenazesinden sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

06.05.2024 22:15
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Sağlık çalışanlarına kürekle saldıran genç: "Çok pişmanım, babam ellerimde öldü"

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 112 sağlık çalışanlarına kürekle saldırıp ambulansa zarar veren, bir sağlık çalışanının yaralanmasına neden olan Yılmaz Aksoy yaptıklarından çok pişman olduğunu söyleyerek, "Babam elimde öldü" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozan'ın Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Aksoy gece evde kalp krizi geçirince, oğlu Yılmaz Aksoy 112 acil sağlık hizmetlerini arayarak yardım istedi. Ambulans gelene kadar babasının öldüğünü söyleyen Aksoy, gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Ekipler ambulansa sığınınca Aksoy, kürekle ambulansın camlarını kırdı. Bu sırada ambulansta bulunan hamile sağlık çalışanı korkudan düşük riskiyle, bir başka sağlık çalışını da gözüne cam parçası geldiği için hastaneye kaldırıldı. Vefat eden baba Aksoy, gündüz Kozan Mezarlığında toprağa verildi. Sağlık çalışanlarına saldıran oğul Aksoy da babasının cenazesine katıldı. Aksoy, cenazeden sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Babam rahatsızlanınca gece 02.12'de 112'yi aradım ama bir türlü kimse gelmedi. Ben babama kalp masajı yapmaya başladım. Babam benim elimde öldü. Bayağı bir uğraştım. Ambulans da çok gecikince kendimden geçtim. Tüm sağlık çalışanlarından özür diliyorum keşke bu olay olmasaydı. Ben pişmanım keşke bu yaşanmasaydı ama babam da ölmeseydi keşke. Telefon arama kayıtlarımız burada. İlk 02.12'de aradık. 02.50'ye kadar aradık ve en son yeri bulmadıkları için onlar bizi aradı. 38 dakika gibi bir süre var."

Komşu Sevgi Durmuşoğlu da, "Dün komşumuz rahatsızlanmış, komşumuz da şoka girmiş. Babasına kalp masajı yapmış çalıştıramamış. Ambulans duruyor gibi etti ama çocuk ne yaptığını bilmiyordu, şoka girmişti. 2 gün önce gene rahatsızlandı babası, çok sever babasını. Bir taşı incitmez normalde" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise ilk çağrının gece 02.16'da 112'ye geldiğini, ambulansın 6 dakika içinde olay yerinde olduğunu bildirdi.

Aksoy, babasının cenazesinden sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık çalışanlarına kürekle saldıran genç: 'Çok pişmanım, babam ellerimde öldü' - Son Dakika

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