Üye Girişi
Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Arayıcı, Gaziantep'teki doktor saldırısını kınadı - Son Dakika

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Arayıcı, Gaziantep'teki doktor saldırısını kınadı

08.01.2022 12:23
Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Arayıcı, Gaziantep'teki doktor saldırısını kınadı

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, İslahiye Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye uzmanı Dr. Sadık Oluk'a yapılan saldırıyı kınadı.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, İslahiye Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye uzmanı Dr. Sadık Oluk'a yapılan saldırıyı kınadı.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, İslahiye Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye uzmanı Dr. Sadık Oluk'a yapılan saldırıyı kınadı. En fazla şiddete uğrayan kamu görevlilerinin başında sağlık çalışanlarının geldiğini ifade eden Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Ayarıcı, "Ne yazık ki, neredeyse hemen her gün sağlıkta şiddet haberlerini alıyoruz. İslahiye Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Sadık Oluk da sadece görevini yaptığı için öldüresiye dövüldü. Kafasına mermerle vuruldu. Adeta ölümden döndü. Bu olay sağlık çalışanlarına yönelik ne ilk ne de son saldırıdır. Maalesef saldırılar artarak devam ediyor. Artık yeter diyoruz. Bakanlığımız sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bunun için gerekli adımları atmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

"Cezalar yeterince caydırıcı değil"

Şiddet olayları nedeniyle sağlık çalışanlarının korku ve endişe içinde görevlerini yerine getirdiğine dikkat çeken Arayıcı, "Öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki bu kadar da olmaz diyoruz. Mesela İstanbul Bayrampaşa'da bir yoğun bakım hemşiresi görevinin başında silahlı saldırıya uğradı. Maalesef bir hasta yakını silahlı bir şekilde yoğun bakıma kadar girip, orada görevli hemşireye silahlı saldırıda bulunabiliyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu olaylar sağlık çalışanlarını meslekten soğutuyor, verimini düşürüyor ve psikolojisini bozuyor. Sağlıkta şiddet olayları gündelik tepkilerle, kınamalarla son bulacak türde değildir. Yasal tedbirlerin daha fazla caydırıcı hale getirilmesi gerekir. Sağlık çalışanına şiddet uygulayan ve kamu düzenini bozan bir şahıs olaydan bir kaç saat sonra elini kolunu sallayıp evine gidebiliyor. Böyle olursa şiddet biter mi? Caydırıcı, önleyici ve engelleyici tedbirler derhal uygulamaya konulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk, Sağlık Bakanlığı'ndadır"

Sağlıkta şiddet konusunda kapsamlı bir eylem planının ortaya konulmasının gerektiğinin altını çizen Arayıcı, "İstatistiklere baktığımızda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının azalmadığını görüyoruz. Şiddet olayları azalmadığına göre, mevcut yasalar ve uygulamalar şiddeti önlemede yetersiz kalmaktadır. O halde sağlıkta şiddeti önleme amacıyla ekstra uygulamalar devreye sokulmalıdır. Sağlık çalışanlarının şiddetle mücadele yükümlülüğü bulunmuyor. Bu yükümlülük idareye yani Sağlık Bakanlığına aittir. İdareyi yükümlülüğünü bir an önce yerine getirmeye davet ediyoruz. Bakanlığın, sağlıkta şiddet konusunda kapsamlı bir eylem planı ortaya koyması gerekmektedir. Çok yönlü çalışılmış bu eylem planıyla, sağlıkta şiddet olayları tamamen ortadan kalkmasa da mesleki realite oluşuna son vermek mümkün olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500

Devlet Hastanesi, Gaziantep, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Arayıcı, Gaziantep'teki doktor saldırısını kınadı - Son Dakika


Yangın yerine dönen Kazakistan'da sıcak gelişme! Cumhurbaşkanı Tokayev iki kritik ismi görevden aldı Yangın yerine dönen Kazakistan'da sıcak gelişme! Cumhurbaşkanı Tokayev iki kritik ismi görevden aldı         
10:26
Akçakale şehidinin babasından ağlatan konuşma: Onu ancak hain pusularla tabuta koyabilirlerdi Akçakale şehidinin babasından ağlatan konuşma: Onu ancak hain pusularla tabuta koyabilirlerdi         
10:20
Evinizin baş köşesinden eksik etmeyin! İşte bağışıklık deposu sirkenin faydaları Evinizin baş köşesinden eksik etmeyin! İşte bağışıklık deposu sirkenin faydaları         
10:18
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Yakınları haber alamayınca polisi aradı! İtfaiye eve girdi! Meğer uyuyormuş! Yakınları haber alamayınca polisi aradı! İtfaiye eve girdi! Meğer uyuyormuş!         
08:57
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi         
17:24
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54

Son Dakika Haberleri
10:18 Trabzonspor'un yıldızına iki teklif var! Hugo'yu eski takımı da geri istiyor
10:17 Evinizin baş köşesinden eksik etmeyin! İşte bağışıklık deposu sirkenin faydaları
10:13 Afganlar bile bizden umutlu: Kötümserlikte en son sıradayız!
10:04 Son Dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye'deki işsiz sayısı 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişiye çıktı
10:01 Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor
09:59 Böyle boşanma sebebi görülmedi: Kocam beni cinsel ilişkiyle öldürmek istiyor!
09:54 Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Djokovic'e iyi haber! Mahkeme vize iptali kararını bozdu
09:52 Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum
09:51 Karanlık bir odada yıllarca kapalı kalan ineklerin güneşle buluşma anı
09:50 Yeni 20 TL'ler kullanıma girdi! Eskisinden sadece bir farkı var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 10:30:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Arayıcı, Gaziantep'teki doktor saldırısını kınadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement