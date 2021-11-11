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Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi - Son Dakika

Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi

11.11.2021 17:58

Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi4 metre mesafeye kadar yaklaşan 5-6 civarında köpek balığının avlanışını kıyıdaki vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi

MUĞLA Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu. Çok sayıda köpek balığının sahile yakın bölgede avlanışını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde köpek balıkları kıyıya yaklaştı. Kıyıya 3-4 metre mesafeye kadar yaklaşan 5-6 civarında köpek balığının avlanışını kıyıdaki vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Köpek balıklarını görüntüleyen Servet Şimşek, "Daha önce açıkta görüyorduk, ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez gördüm" dedi.

Bölgede dalgıçlık yapan vatandaşlarda sahilden çok daha açık mesafede camgöz ve kum türü köpek balıkları gördüklerini ancak bu kadar kıyıya yaklaşmadıklarını, gördükleri köpek balıklarının da insanlardan kaçtığını söylediler. Bölgede dalgıçlık yapan vatandaşlarda köpek balıklarının boylarının 3 metreye yaklaştığını iddia etti.

Sürüyü takip ederek kıyıya kadar geldikleri tahmin edilen köpek balıkları bölgede şaşkınlık oluşturdu.

Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi
Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi
Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi
Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi

Sarıgerme, Ortaca, Muğla, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi - Son Dakika


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