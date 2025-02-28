Şahinbey Belediye Başkanı'ndan Ramazan Ayı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediye Başkanı'ndan Ramazan Ayı Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı\'ndan Ramazan Ayı Mesajı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı'nın önemine ve birleştirici gücüne vurgu yaparak, tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini kutladı ve barış, huzur ve kardeşlik dileklerinde bulundu.

28.02.2025 11:29  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı nedeniyle yayımladığı mesajında Ramazan Ayı'nın tüm İslam Alemi tarafından özlemle beklenen ay olduğunu ifade etti.

Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan Ayı'na kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz, manevi güzellikleriyle tüm insanlığı kuşatan mübarek Ramazan Ayı'na girmiş bulunuyoruz. Ramazan Ayı tüm dünyada olmak üzere, İslam Aleminde de barış ve huzurun hakim olduğu, tüm insanların kardeşlik duygularıyla birlikte yaşadığı günlere vesile olması açısından da mübarek bir aydır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ay; mağfiret, bolluk ve bereket ayıdır. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan Ayı, güzelliklerle dolu bir aydır. On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, tüm insanlık için bereket, barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şahinbey, Güncel, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı'ndan Ramazan Ayı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:53 Öcalan, PKK’nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
10:48 Öcalan’ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor
10:37 Türkiye Öcalan’ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
16:34 AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul’da otobüsler patlamak üzere AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere
16:32 En-Nesyri’den Ziraat Türkiye Kupası’nda şahane gol En-Nesyri'den Ziraat Türkiye Kupası'nda şahane gol
16:15 Yasemin Yürük’ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum
16:12 Sağlık durumu nasıl ’’Öldü’’ iddiaları sonrası Bahçeli’nin sağ kolundan açıklama var Sağlık durumu nasıl? ''Öldü'' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 12:25:32. #1.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Başkanı'ndan Ramazan Ayı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.