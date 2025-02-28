Şahinbey Belediye Başkanı\'ndan Ramazan Ayı Mesajı

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı nedeniyle yayımladığı mesajında Ramazan Ayı'nın tüm İslam Alemi tarafından özlemle beklenen ay olduğunu ifade etti.

Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan Ayı'na kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz, manevi güzellikleriyle tüm insanlığı kuşatan mübarek Ramazan Ayı'na girmiş bulunuyoruz. Ramazan Ayı tüm dünyada olmak üzere, İslam Aleminde de barış ve huzurun hakim olduğu, tüm insanların kardeşlik duygularıyla birlikte yaşadığı günlere vesile olması açısından da mübarek bir aydır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ay; mağfiret, bolluk ve bereket ayıdır. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran Ramazan Ayı, güzelliklerle dolu bir aydır. On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, tüm insanlık için bereket, barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - GAZİANTEP