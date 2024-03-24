Şahinbey Belediye Başkanı Üniversiteli Öğrencileri Ziyaret Etti

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ümmü Gülsüm Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversiteli öğrencileri ziyaret ederek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Sık sık öğrencilerle bir araya gelen ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi'nde okuyan öğrencileri yurtlarında ziyaret ederek sohbet etti. Öğrenciler bu ziyarette Başkan Tahmazoğlu'ndan masa tenisi isterken, Başkan Tahmazoğlu öğrencilerin bu isteğini kırmayarak ziyaretin üzerinden 12 saat geçmeden kaldıkları yurda masa tenisi ve raket gönderdi.

"Gençlerimiz bizim için çok değerli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençlere her zaman değer verdiklerini ifade ederek, "Gençliğe verilen değer ve önem arttıkça toplumlar gelişir. Gençlerimizi, ülkemizin en değerli hazinesi, yarınlarımızın teminatı olarak görüyoruz. Güçlü, esenlik ve refah dolu geleceğimizi gençlerimiz inşa edecektir. Şahinbey Belediyesi olarak bu doğrultuda öğrencilerimizin yanında olarak onlara ihtiyaç duydukları her alanda destek olduk. Ümmü Gülsüm Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerimizi ziyaret ederek onlarla sohbet ettik. Onlar bizden masa tenisi istediler. Bizlerde onların isteğini kırmadık ve onlara masa tenisi hediye ettik. Güle güle kullansınlar" dedi.

"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun kendilerini kırmadığını ve kısa sürede isteklerini yerine getirdiğini ifade eden Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinden Mehmet Çatı, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizi kaldığımız yurtta ziyaret etti. Kendisiyle keyifli bir sohbet yaptık. Ziyaretinde Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan masa tenisi isteğimiz oldu. İsteğimizin üzerinden 12 saat geçmeden sağ olsun bize masa tenisi gönderdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiliz Edebiyatı Öğrencisi Kerem Altındemir, Başkan Tahmazoğlu'nun kendilerini kırmayarak taleplerine çok kısa sürede cevap verdiğini ifade ederek, "Yurdumuzu ziyaret ettiğinde Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğu'ndan yurtta kaldığımız saatlerde oynamak için masa tenisi istemiştik. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı ve hızlı bir şekilde masa tenisimizi gönderdi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP