Şahinbey Belediyesi\'nden Hayvancılığa Destek: 11 Su Kuyusu Açıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsal mahallelerinde hayvanların su ihtiyacının karşılanması için mera alanlarına su kuyuları açılıyor.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilere destek olmak ve meralardaki verimliliği artırmak amacıyla açılan kuyulardan yüzlerce küçükbaş hayvanın su ihtiyacı karşılanıyor. Vermiş olduğu desteklerle hayvan yetiştiricilerine ve çiftçilere önemli katkılarda bulunan Şahinbey Belediyesi, hayvan yetiştiricilerinin küçükbaş hayvanların kırsal arazide su bulabilmeleri için kırsal mahallelerdeki mera alanlarına su kuyusu açıyor.

Kuyuların elektriği güneş panellerinden karşılanıyor

Mera alanlarına kurduğu güneş enerjisi panelleri ile hayvan yetiştiricilerinin depolama yöntemiyle kuyudan su çekmesini de kolaylaştıran Şahinbey Belediyesi, su kuyularıyla hayvan yetiştiricilerine desteğini sürdürüyor. Islah edilen meralarda hayvanların su ihtiyacı için kuyu kazılırken, kuyunun elektriği ise güneş panellerinden karşılanıyor.

Su kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı yaşanan meralara güneş enerjisi paneliyle desteklediği su kuyuları oluşturan Şahinbey Belediyesi, açtığı su kuyularıyla hayvanlara ve yetiştiricilerine nefes aldırdı.

Su kuyuları yetiştiricinin maliyetini düşürdü

Hayvancılığın güçlenmesi ve geliştirilmesi için yetiştiricilere desteğini sürdüren Şahinbey Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda mera olarak kullanılan alanlarda su kuyuları açan ve güneş panelleriyle elde ettikleri enerjiyle suyu meralara taşıyan Şahinbey Belediyesi, böylece meraya su taşımak zorunda kalan yetiştiricinin de maliyetini düşürdü.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meralarda açılan su kuyularını inceleyerek, hayvan yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekip çobanlarla sohbet etti.

Tahmazoğlu, mera alanlarına açılan su kuyuları hayvan yetiştiricilerinin ve doğadaki canlıların hayatını kolaylaştırdıklarını belirtti.

"Her karış toprak ekiliyor"

8 yıldır Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilere her yıl gübre, yem, fide ve tohum desteği verdiklerini ve bu desteklerle çiftçi sayısının Şahinbey ilçesinde yüzde 100'e yakın arttığını bildiren Tahmazoğlu, "Ekili alanlarımızda 4 kat artış var. Artık ekilecek alanda çok şükür kalmadı. Çünkü her karış toprak ekiliyor" dedi.

"11 meramıza su kuyusu açtık"

Mera alanlarına 11 adet güneş panelli su kuyusu açtıklarını söyleyen Tahmazoğlu, "Hayvancılığa her yıl yem desteğinden dolayı da hayvan sayımızda yüzde 50 bir artış var. Hayvan yetiştiricilerimiz, 'meralarda su bulmakta zorlanıyoruz, tankerlerle su getiriyoruz ve o suda yetmiyor' dediler. Hayvan yetiştiricilerimizden böyle bir talep geldi. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak 11 meramıza su kuyusu açtık. Su kuyularının yanına güneş enerji panelleri koyduk. Kuyuların elektriğini güneş panelleri ile sağlıyoruz. Su kuyusunun yanına koyduğumuz depoda suyu depoluyoruz, su teknelerinde hayvanlar gelip su içebiliyorlar. Eğer bunu yapmasaydık, çoban kardeşimizin de söylediği gibi hayvanlarına su vermek için kilometrelerce git-gel yapıyorlardı. Fakat şu anda meranın ortasında su var, hayvanlar gelip bu sudan istifade ediyorlar. Sadece koyunlar değil, burada yaşayan her türlü canlı gelip bu sudan istifade ediyor. Çobanlarımızda, bizde memnunuz. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP